Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ilk sahurlarını yaptı - Son Dakika

Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı ve burun spreyi orucu bozar mı?

Serveti tamı tamına 7,6 milyar dolar! İşte dünyadaki en zengin Türk

Serveti 100 milyar doları aşan zenginler kulübüne bir isim daha katıldı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri ve Güvenlik İş birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'da görev yapan Mehmetçikler, başkent Trablus'ta ilk sahurlarını yaptı.

Trablus'ta Libya Görev Grup Komutanlığı (LGGK) Müşterek Kara Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Türkiye'den ayrı kaldıkları ilk sahurlarında ramazan ayı mesajı gönderdi.

AA muhabirine konuşan Lojistik Destek Tabur Komutanı Yarbay İsmail Ünal, ülkesine ve milletine sevgi ve sadakatle bağlı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, tevdi edilen her türlü görevi üstün vazife anlayışıyla mesafe gözetmeden, dünyanın dört bir yanında azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduklarını söyledi.

Yarbay Ünal, "Silah arkadaşlarımla beraber Türk milletinin ve kardeş ülke Libya halkının ramazan ayını kutluyoruz." dedi.

Piyade Teğmen Yahya Yağcı da birlik ve beraberliğin paylaşma ve dayanışmanın öneminin arttığı ramazan ayına, ilk sahurunu yaparak ve ilk orucunu tutarak girmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

"Bu yılki ramazan ayını dost ve kardeş ülke Libya'da geçirmekten son derece mutlu ve gururlu" olduklarını belirten Teğmen Yağcı, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere, kardeş Libya halkının ve Türk milletinin ramazan ayını kutladığını ifade etti.

Piyade Uzman Çavuş Halil Güler ise kardeş ülke Libya'da ramazan ayında bulunmaktan çok mutlu olduğunun, bu ülkede Türkiye'yi temsil ettiği ve böyle bir görevde bulunduğu için gururlu olduğunun altını çizerek, "Buradan tüm sevdiklerime selam gönderiyorum." diye konuştu.

Libya hükümeti ile imzalanan anlaşma uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Libya Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına destek olurken bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sunuyor.