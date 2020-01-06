Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı - Son Dakika Dünya

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı

6 saat önce

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki kıyı kenti Sirte'yi ele geçirdiğini açıkladı.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı, System.String[]

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki kıyı kenti Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet el Mesmari, Bingazi'de yaptığı basın açıklamasında, Hafter güçlerinin, Trablus hükümetinin kontrolündeki Sirte'yi ele geçirdiğini bildirdi.

Trablus'un 450 km doğusunda bulunan Sirte, 2016'dan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeydi.

Hafter'e bağlı güçler, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Fayez el Sarraj'ın başkanlık ettiği Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolünde bulunan Sirte'nin, El Kardabiya askeri hava üssü de dahil olmak üzere geniş bir kısmını ele geçirdiklerini açıkladı.

Reuters ajansına konuşan bir bölge sakini, Hafter güçlerinin konvoylar halinde bölgede dolaştığını belirterek "Silah sesleri işitiyoruz" diye konuştu.





Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

Hafter güçleri Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor.





'Türk askerleri peyderpey gidiyor'

Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir televizyon yayınında Türk askerlerinin Libya'ya "peyderpey" gönderilmeye başlandığını açıklamıştı. Erdoğan, askerlerin Libya'da muharip güç olmayacağını, sahadaki askeri koordinasyonunsa Türk askerlerince sağlanacağını açıkladı.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin yolunu açan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçen hafta "olağanüstü" toplanan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Türkiye'nin Libya'ya sağlayacağı askeri desteğin daha çok danışma ve eğitim odaklı olacağı, muharip görev tanımıyla askeri birliklerin konuşlandırılmasının öngörülmediği ifade edilmişti.





Tepkiler

Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi kınadı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Dış müdahale durumu karmaşık hale getiriyor" dediğini açıkladı.

Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Mahamat da dün yaptığı açıklamada, başka ülkelerin Libya'ya olası müdahalesinden dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Libya'da Halife Hafter'in denetimindeki bölgede kalan Libya Temsilciler Meclisi de "pervasız Türk müdahalesi" olarak nitelediği TBMM tezkeresinin tartışılması için Meclis'i 4 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırmış, General Hafter, Türkiye'ye karşı silahlanma ve mücadele etme çağrısı yapmıştı.

Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Hafter güçlerini destekliyor.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Sirte, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hafter'in, Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi

Son Dakika Haberleri
03:24 İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
03:11 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika Haber
01:35 Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü - Son Dakika Haber
01:30 Venezuela: Maduro'nun Ulusal Meclis'te kontrolü ele geçirdiği seçimde neler yaşandı? - Son Dakika Haber
01:25 ABD Savunma Bakanı Esper: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrılması söz konusu değil - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 04:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]