Libya'da UMH'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Bingazi ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Libya'da UMH'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Bingazi ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Libya'da UMH'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Bingazi ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Libya hükümeti, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bingazi kentini ziyaret etmesinin uluslararası kararların ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Libya'da UMH'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Bingazi ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Libya hükümeti, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Bingazi kentini ziyaret etmesinin uluslararası kararların ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Dendias'ın Bingazi'ye gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendirdi.

Seyyale, Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika Birliği ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası kuruluşların kararlarını açık şekilde ihlaldir." ifadesini kullandı.

Seyyale, söz konusu kuruluşların UMH'yi Libya'daki tek meşru hükümet olarak gördüğünü hatta sözde hükümetle kurulacak ilişkiyi gayrimeşru kabul ettiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün Bingazi kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ülkenin doğusundaki darbeci general Halife Hafter'in yanı sıra sözde yönetim yetkilileri Abdullah es-Sinni ve Abdulhadi el-Havic ile görüştüğü duyurulmuştu.

Bölge basınındaki haberlerde, Dendias'ın görüşmede, UMH'nin Türkiye ile "mutabakat zaptı imzalama hakkı olmadığını" öne sürdüğü belirtilmişti.

Türkiye ile Libya hükümeti arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Nikos Dendias, Yunanistan, Bingazi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi!
Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' iddialarıyla ilgili açıklama Kitap fuarında İbrahim Kalın'a "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusu soruldu

Son Dakika Haberleri
05:04 Uzungöl'de yıkım gerginliği sürüyor - Son Dakika Haber
03:55 Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
03:23 Giresun'da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
03:14 Bursa'da korkutan yangın, 3 fabrika küle döndü - Son Dakika Haber
03:10 Kaçak yapıların yıkımında vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede - Son Dakika Haber
23:44 Libya'da UHM güçleri, Hafter mevzilerine saldırı başlattı: Çok sayıda bölge el değiştirdi - Son Dakika Haber
23:30 Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 05:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da UMH'den Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Bingazi ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]