Açıklamada, "TSK Libya Görev Grubu Komutanlığınca, Libya Silahlı Kuvvetlerine sağlanan eğitim, danışmanlık hizmeti ve Libya Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2022 Tatbikatı'na hazırlık sürecine katkıları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad tarafından, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'a Birinci Sınıf Eğitim Madalyası, Genelkurmay Başkanlığı İrtibat Subayı Piyade Albay Muharrem Eminoluk ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İrtibat Subayı Deniz Albay Cenk Taşlı'ya İkinci Sınıf Eğitim Madalyası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Libya Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığının 19 Haziran 2022 tarih ve 277 sayılı kararı gereğince Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda madalya töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya Genelkurmay Başkanı, TSK Libya Görev Grubu Komutanı ve iki subayına madalya verdi - Son Dakika

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