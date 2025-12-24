Libya Heyeti Uçak Kazası İncelemesi - Son Dakika
Libya Heyeti Uçak Kazası İncelemesi

Libya Heyeti Uçak Kazası İncelemesi
24.12.2025 15:31
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libya askeri heyetinin kaza bölgesinde incelemeler yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraberindeki Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel ve beraberlerindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı."

Paylaşımda, incelemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Libya Heyeti Uçak Kazası İncelemesi

SON DAKİKA: Libya Heyeti Uçak Kazası İncelemesi - Son Dakika
