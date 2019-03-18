Son Dakika Haberleri: Libya Milli Maç İçin 3 Bin Taraftarını Tunus'a Götürüyor

Libya Milli Maç İçin 3 Bin Taraftarını Tunus'a Götürüyor

42 dakika önce

Libya, ülkesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Tunus'ta oynanacak Afrika Uluslar Kupası (AFCON) grubundaki Libya-Güney Afrika maçı için 3 bin taraftarını ücretsiz Tunus'a götürüyor.

Libya Milli Maç İçin 3 Bin Taraftarını Tunus'a Götürüyor, System.String[]
Libya, ülkesinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Tunus'ta oynanacak Afrika Uluslar Kupası (AFCON) grubundaki Libya- Güney Afrika maçı için 3 bin taraftarını ücretsiz Tunus'a götürüyor.

Libya Milli Takımı, ülkesindeki güvenlik sorunları nedeniyle iç saha maçlarını komşusu Tunus'ta oynamak zorunda kalıyor.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Tunus'un Sfaks kentinde oynanacak grup final maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürmeye hazırlandıklarını, bununla ilgili pasaport, sınır ve güvenlik birimlerinin hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, 24 Mart'ta oynanacak maçta 10 bin Libyalının maçı izlemesi için izin verilecek.

Bu yıl Mısır'da gerçekleştirilecek AFCON için E grubu son maçı öncesinde, Nijerya 10 puanla ilk sırada, Güney Afrika 9 puanla ikinci, Libya 7 puanla üçüncü sırada yarışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Afrika, Tunus, Libya, Güncel
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