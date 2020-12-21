Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü - Son Dakika

Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü

21.12.2020 10:24
Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü, System.String[]

SÜPER Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, dün oynanan Yukatel Denizlispor maçından 1-0 mağlup ayrıldı.

SÜPER Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, dün oynanan Yukatel Denizlispor maçından 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor çıktığı son 3 deplasman maçının 3'ünden de eli boş döndü.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. 90 dakika boyunca rakibine üstünlük sağlayan Alanyaspor, baskısına rağmen gol bulamadı. Denizlispor tek golle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Yüzde 80 üstünlükle oynadığı maçta aradığı golü bir türlü bulamayan Akdeniz temsilcisi, son çıktığı 3'üncü deplasman maçından da evine puansız döndü.

SON 3 DEPLASMANDA KÖTÜ SONUÇAytemiz Alanyaspor 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen, son 3 deplasman maçında istediği skorları alamadı. Bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 4 gol gören Alanyaspor, rakip filelere sadece 1 gol atabildi. 15 günde Ziraat Türkiye Kupası maçı dahil 5 maç yapan Aytemiz Alanyaspor yoğun geçen fikstürde istediği sonuçları alamadı. Alanyaspor 13 haftalık periyotta 7 deplasman maçına çıkarken, bunların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sadece 3'üncü haftada Çaykur Rizespor deplasmanında 1 puanla dönen Akdeniz temsilcisi, tekrar çıkışa geçmek istiyor.13 HAFTADA ATILAN GOLLERİN 19'U AKAN OYUNDA GELDİ Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra 22 golle ligin en çok gol atan takımı olan Aytemiz Alanyaspor, sahaya koyduğu futbolla da beğeni topluyor. Dün oynanan Denizlispor maçında da kalesinde erken bir gol görmesine rağmen 90 dakika boyunca hücum anlamında rakibini zorlayan Alanyaspor, son vuruşta etkili olamadı. Geride kalan 13 haftada ortaya konan performansla Alanyaspor'un hedefi tutturma konusunda da başarılı olduğu gözlendi. 13 maçta 22 gol kaydeden turuncu yeşilli takım, şutlarını gole çevirme yüzdesiyle ligin en iyisi konumunda. Yüzde 13,6 şut oranıyla oynayan Alanyaspor, ikili mücadele kazanmada da yüzde 54,1 oranla zirvede yer alıyor. Özellikle kanatlardan atak futbol oynayan ve ikili mücadelelerde de başarılı olan Akdeniz temsilcisi, attığı 22 golün 19'unu akan oyunda buldu. Alanyaspor sadece 2 kez penaltı atışından ve 1 kez de duran da toptan gol sevinci yaşadı.En yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada puan farkını açma fırsatını değerlendiremeyen Alanyaspor, şimdi gözünü çarşamba günü evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevirdi. Hazırlıklarına bugün başlayacak turuncu yeşillilerde tek hedef galibiyet.

Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü
Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü
Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü
Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü
Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü
Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lider Alanyaspor, 3'üncü deplasmandan da eli boş döndü - Son Dakika Spor


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