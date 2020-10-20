Lider Manisa FK'nın konuğu Ergene Velimeşespor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında Ergene Velimeşespor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Levent Gümüşdere'nin yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Siyah-beyazlılarda eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Serkan Özbalta, "Lige çok iyi başladık. Şu ana kadar kayıp yaşamadık. Ergene Velimeşespor karşısında da aynı disiplin ve ciddiyetle mücadele edeceğiz" dedi.