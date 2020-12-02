Lider Manisa FK, Şanlıurfa deplasmanında
02.12.2020 10:28
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle yakaladığı müthiş seriyle en yakın rakibinin 11 puan önünde sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın son sıradaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle yakaladığı müthiş seriyle en yakın rakibinin 11 puan önünde sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın son sıradaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 6 maçını kazanan Manisa FK 34 puan toplarken, Şanlıurfaspor'un hanesinde 2 puan bulunuyor.
- Manisa
Son Dakika Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı MEB'den LGS ve YSK açıklaması: Sınav müfredatında değişiklik söz konusu değil Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım