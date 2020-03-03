Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve ligden çekilen Elazığspor, yeni sezon için kendi tesislerinde çalışmalarına başladı.

Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve ligden çekilen Elazığspor, yeni sezon için kendi tesislerinde çalışmalarına başladı.


24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen deprem felaketi sonrası tesisleri zarar gören ve Türkiye Futbol Federasyonu'nca ligden çekilme talebi kabul edilen Elazığspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip hazırlıklar kapsamında, Elazığspor U-17 ve U-19 karmasıyla hazırlık maçı oynadı. Kulüp tesislerinde oynanan ilk hazırlık maçına Elazığspor A Takımı'nda yer alan Ali Karataş, Hebat Alan, Muhammed Düzgüner, Eren Çinkılınç, Hasan Ekici, Fırat Ergün, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Ahmet Ormanoğlu, Selim Enes Özeren ve Cihan Aslan 11'yile çıktı. İlk yarısı 3-0 biten karşılaşmada Elazığspor A Takımı, U-17 ve U-19 karmasını 4-0'lık skorla mağlup etti.


Teknik Direktör Levent Eriş günün ikinci hazırlık maçında ligde şans verdiği oyuncuları sahaya sürdü. Bordo-beyazlılar U-17 ve U-19 Karması karşısında Ahmet, Murathan, Ömer Aydemir, Onur Alsu, Ahmet Burak, Murat Ceylan, Kadir Bekmezci, Cengizhan, Kadir Taşoğlu, Muhamed İldiz ve Ömer Yıldız 11 ile mücadele etti. Ömer Yıldız'ın 3 gol kaydettiği maçı A Takım 7-0'lık skorla kazandı. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Deprem, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Galatasaray'ın saat değişikliği talebini reddetti
Hasar gören evine anten almak için giren depremzede, binadaki çökme sonucu hayatını kaybetti Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Nasip olmadı, olacağı da yok Galatasaray ve Medipol Başakşehir, PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:05:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ligden çekilen Elazığspor yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]