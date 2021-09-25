Limak Enerji, basın mensuplarını bowling turnuvasında buluşturdu - Son Dakika

Bursa'da medya mensupları Limak Enerji'nin düzenlediği bowling turnuvasında biraraya geldi.

Tüm pandemi tedbirleri alınarak 23 Eylül'de yapılan En Enerjik Bowling Turnuvası'na her biri 5'er kişiden oluşmak üzere 38 takım katıldı.

Turnuvada stres atan basın mensupları, eğlenceli dakikalar geçirdi. Turnuvada; A Gazete, Anadolu Ajansı (AA), AS TV, Beyaz Sayfa İletişim, Burdanoku.com, Bursada Bugün, Bursa Haber Gazetesi, Bursa Haberdar Gazetesi, Bursa Hayat Gazetesi, BS Haberler, Bursayadairhersey.com, Demirören Haber Ajansı (DHA), Dünya Gazetesi, Ekohaber Gazetesi, Ekonomigazetesi.com, Enbursa.com, Gazete Bursa, İGF Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı (İHA), Kent Gazetesi, Koza24 Medya, Lifebursa.com, Line TV, Olay Gazetesi, On6 TV, Radyo 16, Sosyal TV, TGRT Haber, TRT ve ATV, Var Medya, Yeni Dönem Gazetesi, Yeni Marmara Gazetesi ve 24bursa.com ekipleri ve önemli köşe yazarları kurumlarını temsil ettiler. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ın başlama atışını yaptığı turnuva üç tur halinde gerçekleşirken, her turda farklı takımlar yarıştı. Yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı ve kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda birincilik ipini göğüsleyen takım Anadolu Ajansı ekibi oldu. İkincilik ödülü İhlas Haber Ajansı ekibine giderken, üçüncülük ödülünün sahibi ise Bursayadairhersey.com ekibi oldu. Turnuvada ayrıca bireysel kategoride ödüller de takdim edildi. Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu unvanını Yeni Dönem Gazetesi'nden Kadriye Öncü Pakten alırken, en skorer erkek oyuncu unvanını ise Bursa Haber Gazetesi'nden Özgür Ekinci elde etti.

Her bir katılımcı adına çam fidanı dikildi

En Enerjik Bowling Turnuvası kapsamında şampiyon takımın her bir oyuncusu, en skorerkadın ve erkek oyunculara altın ödülü takdim edildi. İkinci ve üçüncü olan takımların üyelerine ise hediye çekleri verildi. Turnuvaya katılım gösteren tüm oyunculara madalyalar ve isimleri yazılı formalar hediye edilirken, her bir katılımcı adına Limak Enerji Hatıra Ormanı'na çam fidanı dikildi.

"Basın mensubu arkadaşlarımız ile bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz"

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "En Enerjik Bowling Turnuvası etkinliğimizi basın mensubu arkadaşlarımız ile bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Hem uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmek hem biraz olsun iş stresinden uzaklaşmak, turnuvaya katılan herkese çok iyi geldi. Spor yaparken eğlenme ve kaynaşma fırsatı bulduğumuz turnuvamızda, her bir katılımcı adına Limak Enerji Hatıra Ormanı'na çam fidanı dikimi de gerçekleştirdik. Bugün burada bulunan ve her zaman desteklerini hissettiren tüm basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA