Son Dakika Haberleri: Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı
Son Dakika Güncel Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı - Son Dakika

Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı

6 saat önce

Limak Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklanan ve bu yıl ilk kez kutlanan Enerji Çalışanları Haftasını ekibi ile birlikte kutladı.

Limak Enerji, enerji çalışanları haftasını ekibiyle birlikte kutladı, System.String[]

Limak Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklanan ve bu yıl ilk kez kutlanan Enerji Çalışanları Haftasını ekibi ile birlikte kutladı.


Enerji Çalışanları Haftası kapsamında müşteri işlem merkezlerini ziyaret eden ve çalışanlarına kıdem ödülleri takdim eden Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, enerji sektöründe 470 binin üzerinde çalışan bulunduğuna dikkat çekti. Sözlerine, "Limak Enerji olarak, 4 şehirde yaklaşık 100 işlem merkezimiz ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu hafta bizlere, aslında en zorlu sektörlerden birisi olan enerji sektörü çalışanlarının hayatın vazgeçilmez bir unsuru olan enerji tedariki için ne kadar hayati bir misyona sahip olduğunu da gösteriyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da hizmet verdiğimiz 3 milyon müşterimizin istek ve taleplerini gece-gündüz demeden karşılayan çalışanlarımız, güne masalarındaki sürprizle başladılar. Haftanın devamında ise hem sektöre hem de şirketimize yıllarca hizmet veren değerli çalışanlarımızın iş yıl dönümlerini kutladık. Şehrin en uzak noktalarında kesintisiz enerji için, hizmeti müşterilerimizin ayağına götüren çalışanlarımızın ve tüm enerji sektörü çalışanlarının Enerji Çalışanları Haftasını kutluyorum." dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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