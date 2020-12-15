Limandaki dalgalar 7 metrelik duvarın boyunu aştı - Son Dakika

Limandaki dalgalar 7 metrelik duvarın boyunu aştı
15.12.2020 14:10
Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar mendireği aştı.
Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar mendireği aştı.
Zonguldak'ta hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 10 kilometreye çıkınca dalga boyu da yer yer 7 metreye kadar çıktı. Dalgalar mendireği aşarken, balıkçılar limana demirledi. Kuru yük gemileri de korona virüs tedbirleri kapsamında açıkta bekletilerek kontrollü olarak alınıyor. Rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, hava durumunun da hafta boyunca en düşük 7, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.
(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)
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