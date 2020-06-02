Lincoln Electric Türkiye'den sanayi için yeni ürün serisi - Son Dakika

Lincoln Electric Türkiye'den sanayi için yeni ürün serisi

Lincoln Electric Türkiye, tel sürme ünitesi ayrılabilen; MIG/MAG, özlü tel, örtülü elektrod kaynağı ve oluk açma uygulamaları için optimum performans sunan en yeni invertör teknolojisine sahip yeni ürün serisini piyasaya sürüyor.

Lincoln Electric Türkiye'den sanayi için yeni ürün serisi, System.String[]

Lincoln Electric Türkiye, tel sürme ünitesi ayrılabilen; MIG/MAG, özlü tel, örtülü elektrod kaynağı ve oluk açma uygulamaları için optimum performans sunan en yeni invertör teknolojisine sahip yeni ürün serisini piyasaya sürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, POWERTEC®-i S serisi yüzde 100 çalışma çevriminde 420A kaynak akımı üreten POWERTEC i420S ve yüzde 60 çalışma çevriminde 500A kaynak akımı üreten POWERTEC i500S güç üniteleri ile temel kullanımlar için LF-52D ve zorlu uygulamalar için gelişmiş LF-56D tel sürme ünitelerinden oluşuyor.

COOLARC® 26 su soğutma ünitesi seçeneğine sahip olan yeni seri ürünler çelik, paslanmaz çelik, düşük alaşımlı çelik ve alüminyum karakteristiğine sahip malzemelerin kaynağında ideal bir performans sunuyor.

Açıklamada, "Her zamankinden daha kullanışlı ve muhteşem bir şekilde üretken olan bu yeni seri ürünler sanayi çalışmalarında daha fazla işin aynı anda yürütülmesini sağlıyor.Modern invertör teknolojisine sahip POWERTEC®- i S ürün serisi profesyonel kaynakçılığın geleceğini şekillendiriyor. Çok çeşitli testlere (Lincoln Electric TRUE HD) tabi tutulan özel olarak tasarlanmış, sağlam bir yapıya sahip bu ürünler en zorlu çevre ve üretim koşullarında bile çalışmaya hazır. Ürünler özellikle ağır imalat, inşaat, nakliye, gemi yapımı ve açık deniz endüstrileri için özel olarak üretiliyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Her ayrıntısıyla etkin ve ergonomik olan POWERTEC®- i S serisi ürünler çeşitli konfigürasyon sistemleri, ayrı tel besleme üniteleri, kolay anlaşılır ekran arayüzü (7" renkli TFT), özel aksesuarları ve diğer birçok özelliğiyle tüm endüstriyel kaynak ihtiyaçlarını karşılarken kaynak becerilerini de geliştiriyor.

"Yüzde 100 çalışma çevriminde 420A kaynak akımı üreten POWERTEC i420S ve yüzde 60 çalışma çevriminde 500A kaynak akımı üreten POWERTEC i500S yeni ergonomik tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

"Eldivenle bile zahmetsizce kavrama ve pratik tutuş imkanı veren bu üniteler kablo yönetim seçeneği ve kaldırma halkalarıyla da tüm kaynak sisteminin kolayca taşınmasını sağlıyor. Üniteler ayrıca; güç ünitesi üzerinde tel besleme ünitesinin dönmesini ve herhangi bir konuma ayarlanmasını sağlayan döndürme tertibatını kapsıyor.

"Oldukça güvenilir, stabil, ağır hizmet tipi yapıya sahip olan yeni üniteler ark başlatma, ark kararlılığı ve ark dinamiğinde sunduğu performansla dikkat çekiyor. Lincoln Electric Türkiye'nin yeni ürün serisi tel besleme teknolojisinde de son trendleri takip ediyor. Ürünlerin tel besleme üniteleri sağlamlığı ve hassaslığı ile öne çıkarken çeşitli tel tipleri için de son derece kararlı tel besleme sağlıyor.

"Temel kullanımlar için LF-52D ve zorlu uygulamalar için LF-56D tel sürme üniteleri ise endüstriyel tasarımlarıyla her yerde kullanıma hazır. IP23 güvenlik sınıfı, silikonla doldurulmuş güç kartlarına sahip olan üniteler yapısal plastik içermiyor. En iyi dinamiği ve minimum sıçramayı sağlamak için kaynak işlemi (GMAW/FCAW veya SMAW) seçimi ve koruyucu gaz tipi açısından optimize edilmiş kaynak özellikleri de barındıran tel sürme üniteleri kolay ve anlaşılır içeriğiyle dikkat çekiyor.

"COOLARC® 26 su soğutma ünitesi seçeneğine sahip Powertec®-i S serisi su soğutmalı torçlar için tasarlanan bağımsız geri beslemesi ile ideal bir performans sunuyor. Soğutma sıvısı filtresi soğutma sıvısını temiz tutarken soğutma sıvısı seviyesinin daha iyi görülebilmesi için rezervuarın içinde LED ışıklar bulunuyor. Ayrıca torcun korunması amacıyla içeride akış sensörü yer alıyor. COOLARC® 26 tamamen güç kaynağı tarafından kontrol ediliyor bu da daha iyi enerji tasarrufu ve daha uzun hizmet ömrü sunuyor."


Türkiye, Lincoln, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Lincoln Electric Türkiye'den sanayi için yeni ürün serisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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