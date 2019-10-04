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Linz Belediye Başkanı Klaus Luger'den ESOGÜ'ye ziyaret

1 saat önce

Eskişehir'in kardeş şehri olan Avusturya'nın Linz şehrinden çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'ne de bir ziyaret gerçekleştirerek Rektör Vekili Prof. Dr. Rifat Edizkan ile görüştü.

Linz Belediye Başkanı Klaus Luger'den ESOGÜ'ye ziyaret, System.String[]

Eskişehir'in kardeş şehri olan Avusturya'nın Linz şehrinden çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Belediye Başkanı Klaus Luger ve beraberindeki heyet, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'ne de bir ziyaret gerçekleştirerek Rektör Vekili Prof. Dr. Rifat Edizkan ile görüştü.


Ziyarette ESOGÜ Rektör Danışmaları Prof. Dr. Numan Elibol ile Doç. Dr. Ramazan Erdağ da hazır bulundu. Heyetler arası görüşmede Linz Johannes Kepler Üniversitesi ile ESOGÜ arasında işbirliği yapılabilecek alanlar ve diğer alanlardaki işbirliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Rektör, Linz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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