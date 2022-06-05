Lise öğrencileri, Beykoz'da ormana atılan plastikleri geri dönüşüm için topladı - Son Dakika
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Lise öğrencileri, Beykoz'da ormana atılan plastikleri geri dönüşüm için topladı

05.06.2022 14:09
Lise öğrencileri, Beykoz'da ormana atılan plastikleri geri dönüşüm için topladı

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneğinin (GEKADER), Çevre Haftası dolayısıyla Beykoz'daki Anadolu Kavağı'nda düzenlediği etkinlikte, lise öğrencileri ormana atılan plastikleri topladı.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneğinin (GEKADER), Çevre Haftası dolayısıyla Beykoz'daki Anadolu Kavağı'nda düzenlediği etkinlikte, lise öğrencileri ormana atılan plastikleri topladı.

GEKADER'den yapılan açıklamada, kontrolsüz şekilde doğaya atılan plastiklerin özellikle ormanlar için yazın daha da fazla tehdit eder duruma geldiği hatırlatıldı.

Geri dönüştürülebilir evsel atıklara dikkati çekmek, sıfır atık ve orman yangınlarının önüne geçebilmek adına Özel Mimar Sinan Lisesi öğrencilerinin katılımıyla etkinlik düzenlendiği belirtilen açıklamada, Anadolu Kavağı'nda toplanan plastik atıkların ilgili belediyenin ayrıştırma tesisine geri dönüşüm için teslim edildiği kaydedildi.

GEKADER Başkanı Fatih Eren, etkinlikteki konuşmasında, şubatta kıyı temizliği yaptıklarını, şimdi de ormanların plastik, kağıt, cam ve benzeri atıklardan temizlenmesi yönünde etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle piknik sezonunun açıldığını belirten Eren, "Ne yazık ki ormanlarımız her yaz plastik, cam, kağıt, evsel atık gibi ormanda hiç yeri olmayan ve ormanlara hiç yakışmayan atıklarla doluyor. Türkiye geri dönüşüm sektöründe global pazarda söz sahibi· bir ülke konumunda. Plastik, cam, kağıt gibi atıklar geri dönüşüm tesislerinde yeni kullanıma kazandırılarak ülke ekonomisine de ciddi· katkılar sunulmuş oluyor. Kullandığımız plastik, cam, kağıt gibi atıkların doğada kaybolmaları yüz yılları bulabiliyor. Gelin hep beraber yanımızda götürdüğümüz malzemelerin çöplerini çöp kutusuna, plastik, cam, kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıkları da en yakın atık kutularına atalım. Hem ülkemizi hem de dünyamızı koruyayım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lise öğrencileri, Beykoz'da ormana atılan plastikleri geri dönüşüm için topladı - Son Dakika

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