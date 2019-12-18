Lise öğrencilerine Davutlar MYO bölümlerini tanıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerine Davutlar MYO bölümlerini tanıdı - Son Dakika

Lise öğrencilerine Davutlar MYO bölümlerini tanıdı

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) gerçekleşen meslek lisesi ziyaretleri ile öğrencilere alanları ile ilgili bilgi verilerek okudukları bölümleri ayrıntılarıyla tanımaları sağlandı.

Lise öğrencilerine Davutlar MYO bölümlerini tanıdı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'na (MYO) gerçekleşen meslek lisesi ziyaretleri ile öğrencilere alanları ile ilgili bilgi verilerek okudukları bölümleri ayrıntılarıyla tanımaları sağlandı.


ADÜ Davutlar MYO ile Aydın Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü kapsamında lise öğrencileri ve öğretmenleri ADÜ Davutlar MYO'yu ziyaret etti.


MYO Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Aziz Bostan, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun ve Öğr. Gör. Bilge Sevim Okuyan, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilere, Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ve Aşçılık programları ve içerikleri hakkında bilgi verdi.


Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleşen tanışma toplantısında, Aşçılık Programı Öğr. Gör. Ozan Güngör ve İkram Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Betül Yeşiltepe Erkayıran öğrencilere alanları hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladılar.


Toplantının ardından Aşçılık Programı Dr. Öğ. Üyesi Emrah Köksal Sezgin ve Öğr. Gör. Ozan Güngör, öğrencilere uygulama mutfaklarını gezdirerek mesleki bilgiler aktardılar.


Davutlar MYO'ya Muğla- Bodrum Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi Ziyareti


ADÜ Davutlar MYO'yu, Muğla- Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, ziyaret etti.


Üniversiteleri ve bölümleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğrencilere, MYO Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Aziz Bostan ve Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Erhan Coşkun ve Öğr. Gör. Bilge Sevim Okuyan Yüksekokul bölümleri hakkında bilgi verdi.


Bilgilendirme toplantısının ardından öğrenciler, yüksekokul dersliklerini, kütüphanesini ve uygulama mutfaklarını gezdiler. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Davutlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:06 Kaynak: İHA
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