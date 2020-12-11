Lise öğrencisi triatlonda Avrupa dördüncüsü oldu - Son Dakika

İSTEK Uluğbey Anadolu Lisesi öğrencisi Özlenen İpek Günad, Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından düzenlenen 2020 ETU Next Generation Challenge Female-2003 Kategorisinde, Avrupa dördüncüsü oldu. Günad, aynı zamanda 22 Kasım'da Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Oral B Puanlı Triatlon 3. Etap Yarışmalarında da Türkiye birinciliği kazandı.

Emeklerinin karşılığını aldığı için gururlu olduğunu söyleyen İpek Günad, "Spor hayatım boyunca hep ay yıldızlı formayı giymeyi hayal ettim. Hayallerimin gerçekleşmesi daha büyük hedeflere odaklanmamı sağladı. En büyük hedeflerimden birisi olimpiyatlara giden ilk Türk triatlet kadın olmak istiyorum" dedi.

Spora beş yaşında, triatlona ise 2 yıl önce başlayan Günad, kısa sürede başarılı olmasını yüzme geçmişine ve antrenmanları verimli bir şekilde yapıyor olmasına bağlıyor. Günad, "Dersleri ve sporu aynı anda yürütebiliyorum çünkü dersi derste dinleyip boş zamanlarımda bol bol konu tekrarı yapıyorum" diye konuştu.

"BU BAŞARI TRİATLON BRANŞI İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Bu başarının ülkemizde gelişmekte olan triatlon branşı için çok değerli olduğunu söyleyen İSTEK Uluğbey Okulları Kampüs Müdürü Özlem İstanbullu ise "Sporun gücünün ve kendine inanmanın öğrencilerimizin hayatlarını nasıl olumlu yönde etkilediğini gördükçe biz eğitimcilerin mutluluğu artıyor. Avrupa'da adımızı duyuran başarılı öğrencimiz, milli takım sporcumuz İpek'in bundan sonra yarışacağı şampiyonalarda da aynı başarıyı sürdüreceğine hatta daha iyi performanslar göstereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbullu, "Okul olarak amacımız spor ahlakını, etiğini ve kültürünü benimseyen disiplinli, özgüvenli, çalışkan, hedefine adım adım yürüyebilme kararlılığına ve azmine sahip bireyler yetiştirerek, ülke ve dünya çapında tüm spor branşlarında bu başarıların sayısının artmasına destek olmaktır" dedi.