Son Dakika Haberleri: Liselilerin "Yan Bakma" Kavgasında Bir Öğrenci Bıçakla Yaralandı

Liselilerin "Yan Bakma" Kavgasında Bir Öğrenci Bıçakla Yaralandı

30 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "yan bakma" tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, bir lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Liselilerin
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "yan bakma" tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, bir lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir lisenin önünde, öğrenciler F.B. (19) ile O.U. (20), yolun karşısında bekleyen son sınıf öğrencisi E.A. ile tartışmaya başladı.

"Yan bakma" atışması nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, lise son sınıf öğrencisi E.A. karnından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan F.B. ile O.U, polis ekiplerince yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:43 Kaynak: AA

Denizli, Pamukkale, Güncel
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