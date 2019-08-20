Son Dakika Haberleri: Lokman Gör için imza töreni düzenlendi
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Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

1 saat önce

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.

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Süper Lig ekibi Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.
Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı kulüp tesislerinde attı. Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" dedi.
Lokman Gör ise "Alanyaspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hasan Çavuşoğlu açıklama
Lokman Gör açıklama


Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Lokman Gör, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:21 Kaynak: DHA
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