Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82 - Son Dakika

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82

17.10.2020 17:44
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82, System.String[]

SALON: Fethiye BeşkazaHAKEMLER: Kerem Baki (xx), Kaan Büyükçil (xx), Serhat Büker (xx)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxxx) 25, Abu (xxx) 21, Frazier (xx) 13, Barış Hersek (xx), Cook (xx) 11, Atkins (xx) 15, Fırat (xx), Erdem (xx) 4, Polat (xx) 2, Caner (xx)GALATASARAY: Hamilton (xxx)...

SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Kaan Büyükçil (xx), Serhat Büker (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxxx) 25, Abu (xxx) 21, Frazier (xx) 13, Barış Hersek (xx), Cook (xx) 11, Atkins (xx) 15, Fırat (xx), Erdem (xx) 4, Polat (xx) 2, Caner (xx)GALATASARAY: Hamilton (xxx) 18, Macon (xx) 11, Yiğit (xx) 9, Motum (xx) 11, Berke (xx) 9, Göksenin (x) 2, Hunter (xx) 4, Williams (xx) 11, Barış (xx) 7, Ayberk (x)  1'İNCİ PERİYOT: 21-25, İLK YARI: 41-523'ÜNCÜ PERİYOT: 64-67

ING Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde Galatasaray'ı normal süresi 82-82 biten maçın uzatma periyodunda 91-82 yenerek ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla ev sahibi ekipten Erick Neal oldu. İlk çeyrekte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Abu'nun sayılarıyla etkili olurken; Motum, Yiğit ve Macon'ın dış atışlarıyla skor üreten Galatasaray periyodu 4 sayı önde tamamladı: 21-25.

İkinci periyotta farkı eritmeye çalışan rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 11 sayı üstün girdi: 41-52. Üçüncü periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Fethiye temsilcisi maçın 25'inci dakikasında Abu'nun smacıyla 61-60 öne geçse de Galatasaray son çeyreğe 3 sayı üstün girdi: 64-67. Final periyodunda mücadeleyi bırakmayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bitime 2.4 saniye kala Neal'ın 2 sayılık atışıyla skora denge getirdi: 82-82 ve normal süre bu skorla sona erdi. Uzatma periyodunda Neal'ın etkili oyunuyla Fethiye ekibi galibiyete uzandı: 91-82.


Lokman Hekim, Galatasaray, Kerem Baki, Fethiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla sancak hediye edildi Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü Daha önce bayıltılarak soyulan kuyumcuyu bu defa da polis kıyafetli hırsız soydu Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Aşı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs beton direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı Aşı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs beton direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı         
16:40
TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı         
16:08
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi         
14:03
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 17:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei