Son Dakika Haberleri: Lomana LuaLua Karabük 1937'de!
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Lomana LuaLua Karabük 1937'de!

2 saat önce

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ve Portsmouth, Türkiye'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor gibi takımlarda da forma giyen LuaLua, geçen sezon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden Girne Halk Evi formasıyla 19 maçta 12 gol attı.

Lomana LuaLua Karabük 1937'de!, System.String[]

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de Newcastle United ve Portsmouth, Türkiye'de Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor gibi takımlarda da forma giyen LuaLua, geçen sezon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden Girne Halk Evi formasıyla 19 maçta 12 gol attı.


LuaLua, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından Mehmet Aytekin'in daveti üzerine tekrar Karabük'e geldiğini söyledi.


Mehmet Aytekin ile uzun süredir konuştuklarını belirten 38 yaşındaki LuaLua, başkanın da kendisinin buraya gelmesini istediğini anlattı.


Bir dönem İngiltere Premier Lig ve Süper Lig ekiplerinde futbol oynadığını hatırlatan LuaLua, "Ben bir futbolcuyum. Benim için en önemlisi futbol oynamak. Benim için değişen bir şey yok." diye konuştu.


"LuaLua'nın şehirle gönül bağı var"


Karabük 1937 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin de LuaLua'nın şehre gönül bağının bulunduğunu söyledi.


İlk hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkmak olduğunu kaydeden Aytekin, "Daha sonraki yıllarda takımımızı daha yukarılara taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.


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Kardemir Karabükspor, Newcastle United FC, Karabük, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:41 
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