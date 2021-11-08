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Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral - Son Dakika

Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral

08.11.2021 12:05

ANKARA'da 6 aydır lösemi ile mücadele eden Zerrin Zehra Orhan'a (4) Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri bando eşliğinde palyaçolarla düzenledikleri etkinlikle moral verip, oyuncak hediye etti.

ANKARA'da 6 aydır lösemi ile mücadele eden Zerrin Zehra Orhan'a (4) Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) üyeleri bando eşliğinde palyaçolarla düzenledikleri etkinlikle moral verip, oyuncak hediye etti.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet- Elif Orhan çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Zerrin Zehra'yı bacak ağrısı nedeniyle Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Zehra'nın dizinde çatlak tespit edildi. 20 gün boyunca dizi alçıda kalan Zehra'nın ağrıları geçmedi. Aile bu kez Zehra'yı Adana'da bir hastaneye götürdü. Burada da iltihaplı romatizma teşhisi konuldu. Zehra, ağrısı geçmeyince bu kez Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan testlerde Zehra'ya lösemi tanısı konuldu.

ZEHRA'YA BANDOLU ZİYARET

6 aydır lösemi ile mücadele eden Zehra'nın en büyük destekçisi LÖSEV destek oldu. LÖSEV, Ankara'da tedavisi devam eden Zehra ve ailesine kira, gıda ve kıyafet yardımında bulundu. LÖSEV, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle de Orhan ailesini evinde ziyaret ederek, Zehra'ya sürpriz yaptı. LÖSEV üyeleri, bando takımı eşliğinde ve çizgi film karakterlerinin kostümleri ile Zehra'nın oturduğu binanın önünde moral etkinliği düzenledi. LÖSEV üyeler, Zehra ile şarkılar eşliğinde oyunlar oynayarak, ona oyuncak hediye etti. Zehra'ya hediyelerini lösemiyi yenen Buse Baloğlu verdi.

Zerrin Zehra Orhan, sürpriz karşısında mutlu olduğunu belirterek, "İyi hissediyorum. Oyuncaklar bilgisayar verdiler. Çok mutlu oldum. LÖSEV seni çok seviyorum. İyi ki varsın" dedi.

'LÖSEV BİZE YARDIMCI OLDU' Anne Elif Orhan, Zerrin Zehra'nın lösemi olduğunu duyduğunda çok üzüldüğünü belirterek, tedavi için 5 aydır Ankara'da olduklarını söyledi. Orhan, "Hiçbir sağlık sorunu yoktu, koşup oynayan bir çocuktu. Ayağı ağrıyordu. Lösemi olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte LÖSEV bize yardımcı oldu. Bize bir ev tutmamız için kira yardımı yaptılar. Kızıma hediyeler, kıyafetler, oyuncaklar getirdiler. Çabuk iyileşsin diye et yardımı yaptılar. Allah razı olsun LÖSEV'den" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Vuslat AY-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)-

Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral
Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral
Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral
Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral
Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral
Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral
Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lösemi ile mücadele eden Zehra'ya bandolu moral - Son Dakika


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