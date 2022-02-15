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Lösemi yeni doğan bebeklerde de görülmeye başlandı - Son Dakika

Lösemi yeni doğan bebeklerde de görülmeye başlandı

15.02.2022 16:35
Lösemi yeni doğan bebeklerde de görülmeye başlandı

Türkiye'de her yıl 3 binden fazla çocuğa kanser tansısı konulduğu, löseminin görülme yaşının 1 yaşın altına düştüğünü hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başladığını bildirildi.

Türkiye'de her yıl 3 binden fazla çocuğa kanser tansısı konulduğu, löseminin görülme yaşının 1 yaşın altına düştüğünü hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başladığını bildirildi.

15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla LÖSEV'den yapılan yazılı açıklamada, çocukluk çağı kanserlerinin en sık ilk 5 yaşta görüldüğü belirtildi.

Çocuklarda en çok görülen kanser türünün lösemi olduğuna ve bu hastalığın yaygınlığına dikkat çekilen açıklamada, "Tanık olduğumuz vakalar gösteriyor ki löseminin görülme yaşı 1 yaşın altına düşmüş vaziyette. Hatta yeni doğan bebeklerde löseminin görülmeye başladığını üzülerek kaydediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çocukluk çağı kanserlerinde belirtilerin erken fark edilmesinin diğer kanser türlerinde olduğu gibi tedavide başarıyı etkilediği vurgulanan açıklamada, ebeveynlerin farkındalığının artmasının ise hayat kurtarıcı rol oynadığı aktarıldı.

Ailelerin belirtiler konusunda dikkat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çocuklarda görülen kanser belirtileri genellikle yetişkin kanser hastalarında görülen belirtilerden farklı seyrediyor. Sebebe bağlı olmayan morarmalar, kemik ağrıları, lenf bezlerinde büyüme, çocuklarda en çok görülen belirtiler arasında yer alıyor. Kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreç olsa da tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu dönemde moral en önemli etkenlerden biri. Çocuklar, bedenlerindeki değişimlerle birlikte hastalıkla mücadele ederken bu süreçte psikolojik destek almaları süreci kolay atlatmalarını sağlamaktır. LÖSEV, nakdi ve ayni yardımların yanı sıra çocukların ve ailelerinin bu süreçte manevi anlamda da yanında olmaya devam ediyor. LÖSEV aynı zamanda bir eğitim vakfı olarak çocuklara sunduğu eğitimlerle de onları özgüveni yüksek gençler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Bu bağlamda Ankara İncek'te bulunan Sağlık Kenti içinde yer alan LÖSANTE Hastanesi karşısında yer alan LÖSEV Kolejinde tedavileri devam eden çocukların eğitimlerine de devam edebilecekleri ortam sağlıyor."

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Türkiye, Lösemi, Kanser, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemi yeni doğan bebeklerde de görülmeye başlandı - Son Dakika


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