LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı - Son Dakika
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LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı

21.09.2022 17:33
LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" projesi kapsamında Şanlıurfa'da hasta ve ailelerine kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) Türkiye genelinde hayata geçirdiği "Mutlu Et" projesi kapsamında Şanlıurfa'da hasta ve ailelerine kırmızı et ve et ürünleri dağıtıldı.

LÖSEV, ülke genelinde lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban ve adak bağışları sayesinde yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Kampanya kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, vakfa kayıtlı 95 hasta ve ailesine et ve et ürünlerinden oluşan kolileri teslim edildi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Kaplan, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde yıl boyunca hastalara ve hastaların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Hastaların protein ağırlıklı beslenmelerinin çok önemli olduğunu belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"LÖSEV olarak yıl boyunca ailelerimizi yalnız bırakmayarak et ve et ürünü ulaştırmaya çalışıyoruz. Maalesef son yıllarda kanser vakaları artıyor. LÖSEV ilk yıllarda sadece çocuklara maddi ve manevi hizmet ediyordu fakat son yıllarda yetişkinlere de hizmet sunuluyor. Hastalarımız bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilir. Bizler gerekli evrakları tamamladıktan sonra ailelere ayni ve nakdi yardımlarımızı ulaştırıyoruz."

LÖSEV Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sorumlusu Muhammet Argun Yetişik ise 81 ilde kanser hastalarına 12 ay boyunca kırmızı et ve çeşitli yardımlar ulaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV Şanlıurfa'da lösemi hastaları ve ailelerine et dağıttı - Son Dakika

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