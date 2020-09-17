Lösemi hastası Nurten Mira kahramanını bekliyor - Son Dakika

Lösemi hastası Nurten Mira kahramanını bekliyor

Adana'da, lösemiyle mücadele eden 5 yaşındaki Nurten Mira, kök hücre nakli için kahramanını bekliyor.

Lösemi hastası Nurten Mira kahramanını bekliyor, System.String[]

Adana'da, lösemiyle mücadele eden 5 yaşındaki Nurten Mira, kök hücre nakli için kahramanını bekliyor. Nurten Mira'nın annesi Neziha ise evladının saçları döküldüğü için yaşadığı üzüntü nedeniyle, "Kaşı, kirpiği, saçları dökülüyor. Hepsi elimize geliyor. Ben kapalı olduğum için evde bile başörtümü çıkartamıyorum çünkü çıkartınca gelip saçlarımla oynamak istiyor ve bu bir anne için çok üzücü" dedi.

Fabrika işçisi Ahmet (36) ve ev hanımı Neziha Kurt (36) çifti 6 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Nurten Mira (5) ve Umut Ali (3) isimli çocukları dünyaya geldi. Ancak rahatsızlığı üzerine kaldırıldığı hastanede Nurten Mira'ya geçen 4 Mart tarihinde lösemi teşhisi konuldu. 6 aydır tedavi gören ve lösemiyle savaşan minik Nurten Mira, kök hücre nakli için uygun bağışçıyı bekliyor.

Kardeşinin ve akrabalarının iliği kendisine uymayan Nurten Mira'nın ailesiyse korona virüs nedeniyle bağışçı sayısı azaldığı için bir an önce uygun bağışçının bulunması dileğiyle dua ediyor ve evlatlarının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

"İNŞALLAH BU SESİMİZİ BÜTÜN HERKES DUYAR"

Kızının durumu hakkında bilgiler veren baba Ahmet, "Kızım 4 Mart'tan bu yana lösemi. Bu uzun bir süreç. İnsanları maddi ve manevi olarak yıpratan bir hastalık. Bizim için en önceliğimiz kızıma ilik bulunması. Binlerce bu hastalıkla uğraşan aile var. Her insan, kan vermeye gittiğinde kök hücre bağışında bulunmak istese belki bir aile, bir bebeğin hayatı kurtulacak. Allah kimseyi, düşmanımı bile evladıyla sınamasın. Bu zorlu süreçte biz Türkiye'de ilik bulamadık ama İstanbul Çapa Tıp Fakültesi aracılığıyla Almanya'da yüzde 90 oranında donör bulundu dediler. Bu da tetkikler sonucu belli olacak" diye konuştu.

Herkesin kök hücre bağışlaması gerektiğini aktaran Ahmet Kurt, "İnşallah bu sesimizi bütün herkes duyar. Lütfen Kızılay'a gittiğinizde 'kök hücre bağışında bulunacağım' deyin. Bir bebeğin yüzünün gülmesi bile herkes için önemli. İnsanlar korkuyor ama cidden korkulacak bir yanı yok. İlik uyumu yapıldığında 4 saat boyunca damardan kan alır gibi sıvı alıyorlar sadece. İnşallah herkes sesimizi duyar, bir bebeği daha hayatta tutarlar" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN HAYATTA MIYIZ, DEĞİL MİYİZ BELLİ DEĞİL"

Anne Neziha Kurt ise evladını ilik bulamadıkları nedeniyle kaybetmek istemediğini söyleyerek, "Kızıma lösemi teşhisi konulduğunda dünya başıma yıkıldı. Çok zor bir süreç. Hastaneden eve gelemiyoruz. Hem biz, hem de kendisi çok zorluklar çekiyor. İlik nakli olması gerekiyor ama bunun için vatandaşların kök hücre bağışında bulunmaları lazım. Bunların yüzünün gülmesi bile bizim için çok önemli. Geçenlerde bir arkadaşımız, 14 yaşındaki evladını ilik bulunamadığı için kaybetti. İsteriz ki ilik bulunsun ve bütün çocuklar yaşasın. İnsanlar içine girmedikçe bu hastalığı bilmiyor ama çok zor bir hastalık. Biz şu an hayatta mıyız, değil miyiz belli değil" şeklinde konuştu

"SAÇLARIMLA OYNAMAK İSTİYOR VE BU ÇOK ÜZÜCÜ"

Kızının morali bozulmasın diye evde bile başörtüsünü çıkartmadığını anlatan acılı anne, "Bunu bu şekil görmek bile insanı çok korkutuyor. Kaşı, kirpiği, saçları dökülüyor. Hepsi elimize geliyor. Bir annenin bunları yaşaması çok kötü. Bana, 'Anne saçım çıkacak, toka alacaksın, toka takacaksın, saçlarımı öreceksin' diyor. Saçlarının döküldüğünü veya çıktığını hep hissediyor. Hissettiği zaman canı sıkılıyor. Biz ama bunu oyunla, eğlenceyle geçiştiriyoruz. Ben kapalı olduğum için evde bile başörtümü çıkartmıyorum çünkü gelip saçlarımla oynamak istiyor ve bu anne için çok üzücü" dedi.

"HERKESTEN KÖK HÜCRE BAĞIŞLAMALARINI İSTİYORUZ"

Herkesi kök hücre bağışına çağıran Neziha Kurt, daha sonra şunları söyledi:

"Artık herkesten kök hücre bağışlamalarını istiyoruz. Biz de bugüne kadar bilmiyorduk ama kızımın tedavisi bittiği anda ilk yapacağım iş kök hücre bağışında bulunmak olacak. Benim başka bir arkadaşımın çocuğu ise ilik nakli oldu ve gerçekten korkulacak bir şey yok. Damardan kan alındı ve nakledildi. Kimsenin korkmasına gerek yok. Hiçbir operasyon geçirmiyorlar."

"İLİK BAĞIŞLARIYLA BİN ÇOCUĞUMUZ HAYATA TUTUNDU"

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise Adana'nın kök hücre bağışında bilinçli olduğunu belirterek, "720-730 bin bandında stokumuzda numune var. Bunun da ortalama yüzde 10'unu Adana karşılamış durumda. Adana'dan da yapılan ilik bağışlarla bin çocuğumuz hayata tutunmuş oldu. Çocuklar çiçektir ve çocukların solmasını istemiyorsak birbirimize ihtiyacımız var. İnsanlar, Kızılay noktalarına gelmeli ve 3 tüp kan verip o eşleşmeyi beklemeli. On binlerce çocuğumuz şu anda ilik bekliyor. Herkesi kök hücre bağışı yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Lösemi hastası Nurten Mira kahramanını bekliyor - Son Dakika

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