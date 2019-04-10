Son Dakika Haberleri: Lübnan Başbakanı Hariri'den Ekonomik Kriz Uyarısı

Lübnan Başbakanı Hariri'den Ekonomik Kriz Uyarısı

1 saat önce

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin Yunanistan'daki ekonomik krize benzer bir durumla karşılaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Hariri'den Ekonomik Kriz Uyarısı, System.String[]
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin Yunanistan'daki ekonomik krize benzer bir durumla karşılaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

Hariri, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bütçeyi oluşturma konusunda zor kararlar almaları gerektiğini belirtti.

Yeni bütçeyi oy birliğiyle oluşturmak amacıyla siyasi güçlerle çalışma yürüttüklerini aktaran Hariri, Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumun Lübnan'da yaşanmasından endişe ettiğini ve bunun olmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Ülkeyi her türlü ekonomik sorunlardan kurtarmak için gereken adımları attıklarını aktaran Hariri, siyasi çıkarları bir tarafa bırakarak Lübnan ekonomisini kalkındırmaya odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan, Suriye kriziyle yaşanan mülteci dalgası ve ülkedeki siyasi çekişmeler nedeniyle son yıllarda ekonomik sorunlar yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:05 Kaynak: AA
Beyrut, Yunanistan, Lübnan, Güncel
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