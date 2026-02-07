Lübnan Başbakanı: İsrail Saldırıları Egemenliği Tehdit Ediyor - Son Dakika
Lübnan Başbakanı: İsrail Saldırıları Egemenliği Tehdit Ediyor

07.02.2026 14:11
Başbakan Selam, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının egemenliği ve sivil güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırılarının Lübnan'ın egemenliğini ve sivillerin güven içinde yaşama hakkını hedef aldığını belirtti.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkese rağmen İsrail saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırıların sivillerin güven içinde yaşamasını tehlikeye attığını vurgulayan Selam, "İsrail'in devam eden saldırıları, ülkemizin egemenliğini hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Selam, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlere destek sözü verirken, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinden sağlanan finansmanla yıkıma uğrayan bölgelerin yeniden imarı için bir dizi projenin başlatıldığını açıkladı.

İsrail'in Ekim 2023'ten sonra Lübnan'ın güneyine başlattığı saldırılar nedeniyle binlerce kişi yerinden edilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

14:28
