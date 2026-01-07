Lübnan Cumhurbaşkanı\'ndan İsrail\'e Tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği arazi ve tepelerden çekilmemesinin Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki uluslararası sınırlara konuşlandırılmasını engellediğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Avn, Lacroix'e Lübnan'ın, görev süresinin 2026'nın sonunda sona ermesinin ardından UNIFIL'in ülkenin güneyinden çekilmesiyle birlikte herhangi bir ülkenin bölgede kalmaya devam etmesini memnuniyetle karşılayacağını iletti.

Lübnan Ordusunun güneydeki uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının, İsrail güçlerinin işgal altında tuttuğu tepe ve topraklardan çekilmemesi nedeniyle engellendiğine dikkati çeken Avn, İsrail'in Kasım 2024 tarihli ateşkes anlaşmanın hükümlerine uymadığını, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve uluslararası topluma yönelik çağrılara rağmen elinde tuttuğu Lübnanlı esirleri serbest bırakmadığını ifade etti.

Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'in rolü ve Lübnan ordusuyla koordinasyonundan övgüyle bahseden Avn, güneydeki Lübnan askerleri sayısının kademeli olarak 10 bini aştığına vurgu yaptı.

Avrupa ülkelerinin UNIFIL sonrası güneyde kalmasının memnuniyet vereceğini kaydeden Avn, Avrupa ülkeleri askerlerinin, Lübnan ordusunun sınırlara kadar olan konuşlanmasını tamamladıktan sonra orduya yardım edebileceklerini ve bölgede istikrar ve güvenliğin devamlılığını sağlamak için koordinasyon konusunda ortak bir zemin bulabileceklerini söyledi.

Söz konusu ülkelerle, Lübnan güçlerinin Lübnan'ın güneyinde nasıl hareket edeceğine dair bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğuna işaret eden Avn, Lübnan'ın bu konuda BM'nin rolüne büyük önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca, BM yetkilisine Lübnan ordusunun "Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede görevini eksiksiz yerine getirdiğini" yineledi.

Açıklamada Lacroix'in Lübnan'a yaptığı ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanı Avn'a bilgi verdiği aktarıldı.

Lacroix, Birleşmiş Milletler'in Lübnan ordusuna verdiği desteğin ve uluslararası güçlerle ilgili mevcut ve gelecekteki tüm adımlarda koordinasyonun devam ettiğini aktardı.

Öte yandan, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından yapılacak çalışmaları görüşmek üzere Lacroix ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lacroix Recci ile görüşmesinin, "ziyaretin amacının, UNIFIL'in ayrılmasından sonraki dönem için Lübnan'ın vizyonunu ve algılarını öğrenmek ve BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını sağlamak" olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ağustos 2025'te UNIFIL'in görev süresinin 31 Aralık 2026'da sona ermesine ve ardından bir yıl içinde kademeli bir geri çekilme ve güçlerin azaltılmasına karar vermişti.