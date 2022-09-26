Lübnan'da banka hesapları dondurulan mudiler Meclis önünde gösteri yaptı - Son Dakika
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Lübnan'da banka hesapları dondurulan mudiler Meclis önünde gösteri yaptı

26.09.2022 12:59
Lübnan'da banka hesapları dondurulan mudiler Meclis önünde gösteri yaptı

Lübnan'da 3 yıldır hükümet tarafından banka hesapları dondurulan mudiler, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Lübnan'da 3 yıldır hükümet tarafından banka hesapları dondurulan mudiler, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Lübnanlı göstericiler, Meclis binasını çevreleyen güvenlikli bölgeye uzun yıllardan sonra ilk defa girebildi.

Güvenlik güçleri, göstericilerin aşamalı bir şekilde Meclis binasının önüne gelmesine izin verdi.

Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, 2022 Ulusal Bütçesi'nin onaylanması için düzenlenen Meclisteki olağan oturumu protesto etti.

Mudiler, bütçe onaylanmadan paralarının ödenmesini istiyor

Banka mağdurlarının tepki gösterdiği bütçe yasa tasarısına göre, ülkenin gelirlerini artırmak için tüm vergilerin yükseltilmesi öngörülüyor.

Hükümet tarafından 3 yıldır mevduatları dondurulan Lübnanlı mudiler, birikimlerini kaybetme riski nedeniyle vergilerin artırılmasından önce paralarının geri ödenmesini istiyor.

Ancak Mecliste bu yıl içerisinde yapılan birçok oturuma rağmen, siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık ve kimsenin vergileri artırmaya yanaşmaması nedeniyle bütçe tasarısı yeterli oyu alamamıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Hafız'ın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını gerçekleşmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Lübnan'da banka hesapları dondurulan mudiler Meclis önünde gösteri yaptı - Son Dakika
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