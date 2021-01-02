Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi - Son Dakika

Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi

02.01.2021 11:03

Lübnan'da yıllardan beri çadır kamplarda hayat mücadelesi vermeye devam eden yüz binlerce Suriyeli mülteci, dondurucu kış çilesine karşı umutlarını insani yardımlara bağlamış durumda.

Lübnan'da yıllardan beri çadır kamplarda hayat mücadelesi vermeye devam eden yüz binlerce Suriyeli mülteci, dondurucu kış çilesine karşı umutlarını insani yardımlara bağlamış durumda.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan bir milyona yakın Suriyeli mülteci, Lübnan'da ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde hayat mücadelesi vermeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, ülkedeki her 10 Suriyeli aileden 9'u aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşması hasebiyle insani yardımlarla geçinmekten başka çareleri olmayan Lübnan'ın farklı bölgelerindeki çadır kampların sakinleri, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dondurucu soğuklara karşı yakacak sıkıntısının yanı sıra işsizlik ve yoksulluk nedediyle yiyecek bulmakta zorlandıklarını dillendiriyor.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin çilesi ağırlaşıyor

Ülkenin doğusunda yer alan Beka bölgesindeki Ber İlyas Mülteci Kampı sakinlerinden Tarık Zahran, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ortaya çıktığından beri iş bulamadıklarını söyledi.

Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan 40 yaşındaki Zahran, kış aylarının gelmesiyle soğukla mücadele çilelerinin başladığının altını çizerek, mazot bulamadıklarında toplayabildikleri naylon parçalarıyla çadırlarını ısıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Zahran, mazot veya odun bulamadıklarından dolayı soğuklarla başbaşa kaldıklarını ifade etti.

"Bazen akşam yemeği bulamadan uyumak zorunda kalıyoruz"

Beşşar Esed rejiminin yerleşim yerlerine yönelik yoğun varil bombardımanlarından kaçan diğer bir mülteci 45 yaşındaki Selma es-Selam da kamplardaki zorlu hayat koşullarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bazen akşam yemeği bulamadan uyumak zorunda kalıyoruz. Gerçekten hayatımızı zor koşullarda sürdürüyoruz. Çocuklarımızın beslenmeye ihtiyacı var ancak çadır kamplarda bir şeyimiz yok."

Selam, yardım için başvurdukları kuruluşlardan "Sizden sorumlu değiliz." cevabı aldıklarını belirtti.

Ber İlyas Mülteci Kampı sakinlerinden 30 yaşındaki Fatin el-Halavi de burada havaların gerçekten dondurucu derecede soğuk olduğunu ve çadırlardaki yaşamlarının çok kötüleştiğini ifade etti.

Kampın sakinlerinden Ümmü Ömer ise trajik olarak nitelendirdiği çadırlardaki hayat mücadelesini şu sözlerle anlattı:

"Ne yiyecek, ne mazot, ne de üstümüzü örtecek bir şey var. Bütün bunlara rağmen atık sular üzerimize akıyor. Tabiri caizse bizim durumu berbat diye anlatabiliriz."

"Suriyeli mültecilerin yüzde 88'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor"

BMMYK Lübnan Sözcüsü Lisa Ebu Halid ise mültecilerin yaşadığı halihazırdaki zor koşullara karşı tüm bağışçılarla çalıştıklarını söyledi.

BMMYK'nin nakdi yardım ve aylık gıda yardımları programı kapsamında Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ancak yüzde 31'ine ulaştıklarını aktaran Ebu Halid, gıda yardım programı çerçevesinde de yüzde 17 gibi bir kesimi destekleyebildiklerini kaydetti.

Ebu Halid, "Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yüzde 88'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu oran 2019'da yüzde 55'de idi." dedi.

"Kamplardaki mültecilerin durumu bu yıl çok daha kötü"

Lübnan'da faaliyet gösteren bir hayır kuruluşunun yetkilisi Tamır eş-Şuveyrtani, "Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplardaki hayat şartları zordur ancak bu yıl çok daha kötüdür." dedi.

Ülkedeki mevcut ekonomik krizden ötürü iş imkanlarının kalmadığına işaret eden Şuveyrtani, "Mülteci kimse iş bulsa dahi, dolar karşısında ciddi oranda değer kaybeden yerel para birimiyle çok cüzi bir ücret alıyor." diye konuştu.

Suriyeli mülteciler için bazı aktivistlerin kış mevsiminde giysi kampanyaları yaptıkları ancak çok yetersiz kaldığını aktaran Şuveyrtani, kış aylarında ısınmak için çoğu ailenin mazot bulamadığı için topladıkları plastik atıkları yaktığına işaret etti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

BM kuruluşlarının hazırladığı araştırmaya göre, Lübnan'da geçen ekim ayından beri gıda ürünlerinin fiyatları yaklaşık yüzde 174 arttı.

Ülkenin resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti.

Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi
Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi
Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi
Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi

Birleşmiş Milletler, Suriyeli, Mülteci, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da çadır kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kış çilesi - Son Dakika


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