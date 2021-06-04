Üye Girişi
Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu - Son Dakika

Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu

04.06.2021 11:06
Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu, System.String[]

Lübnan'da siyasi kriz ile yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybının yol açtığı ekonomik krizin yanı sıra kaçakçılık, ilaç sektörünü ciddi şekilde etkiliyor.

Lübnan'da siyasi kriz ile yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybının yol açtığı ekonomik krizin yanı sıra kaçakçılık, ilaç sektörünü ciddi şekilde etkiliyor.

Ekim 2019'da patlak veren ve 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da derinleşen ekonomik kriz, ülkedeki çeşitli sektörleri vurmaya devam ediyor.

Merkez Bankasının 1510 lira olarak belirlediği döviz kuruna karşılık, karaborsada serbest kur an itibarıyla 13 binin üzerinden işlem görüyor. Öte yandan ülkede Merkez Bankasının, döviz mevduatlarını çekmek isteyen vatandaşlar için belirlediği 3 bin 900 olarak işlem gören üçüncü bir kur daha bulunuyor.

Ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle yerel para birimindeki değer kaybı devam ederken, ülkedeki ilaç sektörü ayakta kalmaya çalışıyor. Doların sert yükselişi neticesinde derinleşen ekonomik krizin, ilaç ithalatını vurması sonucu piyasada ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Ülkede faaliyet gösteren eczaneler birçok kez grev kararı alırken, bazı sağlık kurumları ve eczaneler malzeme sıkıntısından dolayı laboratuvar testlerini ve ilaç satışını karneye bağlamak zorunda kaldı.

Ekonomik kriz baş gösterdiğinden beri ülkede 600 eczanenin kapandığı ve bu sayının daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

İlaç kaçakçılığı sorunu

Lübnan Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Asım Araci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç sektörünün, liradaki sert düşüş sonucu bugünkü durumuna geldiğini ve ekonomik krizin etkilerine karşı devletin sektörü sübvanse etmesinin ardından bazı ilaçların yurt dışına kaçırılmaya başlandığını dile getirdi.

Yurt dışına yapılan ilaç kaçakçılığına dikkati çeken Araci, "Piyasadaki döviz yetersizliği neticesinde ilaç ithalatının azalması ve komşu ülkelere ilaç kaçakçılığı sorunları var." dedi.

Araci, ilaç kaçakçılığının önüne geçmeden sorunun çözülemeyeceğine işaret ederek, ilaç sübvansiyonlarının rasyonelleştirilmesinin çözüm olduğunu ancak mevcut hükümetin, bu konuyla ilgili bir karar almadığını ve konuyu yeni kurulacak hükümete bıraktığını kaydetti.

Lübnan Merkez Bankasının, finansman desteğinde bulunduğu ilaç ve tıbbi malzeme firmalarının isimlerini paylaşması gerektiğini vurgulayan Araci, böylece hangi firmadan hangi ilaçların geldiğine dair hazırlanan ayrıntılı verilere göre firmanın usulsüzlük yapıp yapmadığının anlaşılabileceğini söyledi.

Komite Başkanı Araci, kritik bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'a, konuyla ilgili acil bir toplantı yapılması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Yerel piyasadaki ilaç fabrikalarının kapanması

Lübnan'daki ekonomik krizden etkilenen sektörler ilaç ithalatıyla sınırlı kalmıyor. Piyasadaki ilaç ihtiyacının bir kısmını üreten yerli firmalar da üretim için gerekli etkin ve hammadde eksikliği nedeniyle kapanmanın eşiğinde.

İlaç Fabrikaları Sendikası Başkanı Carol Ebi Kerem, sektörün bugünlerde geldiği durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Lübnan yerli sektörünün desteklenmesine ilişkin net bir kararın olmadığına dikkati çekti.

"Sorunun çözümünde yerli sanayinin desteklenmesi esas." diyen Ebi Kerem, yerel piyasadaki ilaç fabrikalarının hammadde ithal ederek ve tüm kapasitesiyle çalışarak ayakta kalmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Ebi Kerem, sorunun çözümüne ilişkin cesur bir karar alınması, yerli sanayi desteklenerek ve kamusal sektör aracılığıyla ithalat yapılarak durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Sendika Başkanı, sektörün yıllık ihtiyacının 100 milyon doları geçmediğini dile getirdi.

600 eczane kapatıldı

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin ise eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapatıldığını söyledi.

Başkent Beyrut'un doğusunda eczaneleri bulunan Patrica Musellim de müşterilere ilaçları resmi döviz kuru üzerinden verdiklerini ancak kendi masraflarının karaborsa kurundan olduğunu ifade etti.

"Gerçekten bu sektörde daha önce böyle bir duruma şahit olmadık." diyen Musellim, sözlerini "İlaç temininde zorluk var, bazıları da yetersiz. Bu durumdan gerçekten çok etkileniyoruz ve artık daha fazla dayanamıyoruz." şeklinde tamamladı.

Ekonomik Kriz, Lübnan, dolar, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Lüks tatilin merkezi olan Bodrum'da plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı         
11:59
Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu         
11:48
Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi!         
11:38
Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti         
11:27
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan'da doların sert yükselişiyle derinleşen ekonomik kriz ilaç sektörünü de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement