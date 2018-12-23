Son Dakika Haberleri: Lübnan'da "Sarı Yelekliler" Gösteri Düzenledi

Lübnan'da "Sarı Yelekliler" Gösteri Düzenledi

3 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "sarı yelek" giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce gösterici, ülkedeki ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

Lübnan'da
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "sarı yelek" giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce gösterici, ülkedeki ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

Lübnanlı yüzlerce kişi, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık bir haftadan bu yana sosyal medyada "Sokağa iniyorum" sloganıyla sürdürdüğü çağrı üzerine Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, aylardır sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

"Köle kalmaya devam etmeyeceğiz", "Yoksulluktan dolayı gurbete giden babalarımızın geri gelmesini istiyoruz", "Yoksul yaşamak istemiyoruz", "Kamu mallarına yönelik yolsuzlukların önüne geçilmesini istiyoruz", "Mezhepçi partilerin düşürülmesi için referandum istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Halk rejimin düşmesini istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Eyleme katılan vatandaşlardan Rabi Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yolsuzlukları ve hayat pahalılığını protesto için bir araya geldiklerini ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus'ta hastane kapısında vefat eden Filistinli çocuk olayını hatırlatan Cafer, "Artık hastanelerin kapılarında ölmek istemiyoruz." dedi.

Cafer, aralarında çok sayıda sarı yelekli kişinin olduğunu ancak kendilerinin Fransa'daki gösterilerle bağlantılı olmadığını söyledi.

Göstericilerden Ali Fahreddin de ülkedeki ekonomik duruma ve bunun için gerekli adımları atmamakla suçladığı siyasi partilere karşı tepkili olduklarını vurguladı.

Şehitler Meydanı'nda bir süre sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdüren protestoculardan bazıları, daha sonra yakındaki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyerek, gösterilerine orada devam etti.

Lübnan'ın Trablus kentinde geçen hafta 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Mecdi Vehbi'nin, hastane ücreti ödenemediği için öldüğü iddiası protestolara neden olmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun tedavisinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından üstlenildiğini ve çocuğun gerektiği şekilde hastaneye alındığını belirtmişti.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yayımlanan paylaşımların doğruluğunun araştırılması ve gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeme husunda temkinli olunması istenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:08 Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Güncel
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