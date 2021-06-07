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Lübnan'da "yönetimin düşürülmesi" talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı - Son Dakika

Lübnan'da "yönetimin düşürülmesi" talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı

07.06.2021 00:01
Lübnan'da

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan bir grup gösterici, yolsuzlukla suçladıkları yönetimin düşürülmesi için gösteri düzenleyerek halkı sokağa inmeye çağırdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan bir grup gösterici, yolsuzlukla suçladıkları yönetimin düşürülmesi için gösteri düzenleyerek halkı sokağa inmeye çağırdı.

Beyrut şehir merkezindeki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde "karar sahibi halktır" sloganıyla toplanan kalabalık, halkın tüm kesimlerini gösterilere katılmaya davet etti.

Velid el-Eyyubi, burada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben göstericiler adına bir konuşma yaptı.

Uluslararası hukuka göre halkların kendi kaderlerini belirlediğine işaret eden Eyyubi, 17 Ekim 2019 devriminin oluşturduğu "Lübnan Devrim Güçleri Koalisyonu" olarak BM Genel Sekreteri ile görüşmeye talip olduklarını dile getirdi.

ESCWA binasının önündeki gösterinin ardından Ekonomi Bakanlığı ve Meclis binasına yürümek isteyen bir grup eylemci, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Akşam saatlerinde ise ülkenin güneyindeki Sayda kentinde düzenlenen gösteride, ekonomik krizin oluşturduğu hayat pahalılığı protesto edildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran Lübnan bankaları, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 13 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Lübnan'da yönetimin düşürülmesi talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı
Lübnan'da yönetimin düşürülmesi talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı
Lübnan'da yönetimin düşürülmesi talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı
Lübnan'da yönetimin düşürülmesi talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı
Lübnan'da yönetimin düşürülmesi talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı

Antonio Guterres, Beyrut, Lübnan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da 'yönetimin düşürülmesi' talebiyle gösteri düzenleyen grup halkı sokağa çağırdı - Son Dakika


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