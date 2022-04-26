Lübnan'daki tekne faciasından kurtulanlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı - Son Dakika
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Lübnan'daki tekne faciasından kurtulanlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı

26.04.2022 11:22
Lübnan'daki tekne faciasından kurtulanlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında batan, 7 kişinin öldüğü onlarcasının kaybolduğu tekneden kurtulanlar daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolda hafızalarından silinmeyecek acılara tanık oldular.

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında batan, 7 kişinin öldüğü onlarcasının kaybolduğu tekneden kurtulanlar daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolda hafızalarından silinmeyecek acılara tanık oldular.

Lübnan'ın kuzeyinde 24 Nisan'da meydana gelen tekne faciasından kurtulanlar ve denizde kaybolanların yakınları, AA muhabirine yaşadıkları acı dolu anları anlattı.

Trablusşam kentinde yaşayan ve ekonomik kriz nedeniyle son birkaç yıldır maddi durumu daha da kötüleşen Amid Dandaşi ölüm teknesine ailesiyle binenler arasındaydı.

Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma umudunun büyük bir dramla sonuçlanacağının farkında olmayan Dandaşi, teknenin batması sonucu eşi ve 3 çocuğunu kaybetti.

Yakınlarının cenazelerine ulaşmayı bekleyen baba Dandaşi, "Eşim ve çocuklarıma iyi bir hayat sözü vermiştim. Parlak bir gelecek, iyi bir eğitim ve sağlık. Bu yüzden ülkeden ayrılma kararı aldık. Ancak kaderleri ölümle sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Teknenin batmasından Lübnan ordusunu suçlayan Dandaşi, deniz kuvvetlerine ait geminin kasıtlı olarak tekneye çarptığını ve bu yüzden teknenin battığını iddia etti.

Dandaşi, "Eğer amaçları bizim denizde açılmamızı engellemek olsaydı, en başından beri kıyıdan hareket etmemize izin vermezlerdi." dedi.

"Tekne batmaya başlayınca annem ve kız kardeşim bana sarıldı"

Facianın tanıklarından biri de Ali Hamavi. Ailesiyle aynı teknede olan ancak olaydan kurtulmayı başaran Hamavi, yaşadıkları o trajik anları şöyle anlattı:

"Teknenin iç kısmında oturuyorduk. Tekne batmaya başlayınca annem ve kız kardeşim bana sarıldı. Ancak annem yüzme bilmediği için son nefesini verişine şahit oldum. Annemle birlikte kardeşim de suya battı. Annenim son sözü 'La ilahe illallah' oldu."

"İnsanlar kötü yaşam koşullarından dolayı kaçıyor"

Faciada kardeşinin ve onun ailesinin kaybolduğunu belirten Ahmed el-Hamavi de kaygılı bir şekilde arama ve kurtarma ekiplerinden gelecek haberi bekliyor.

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı suçlayan Hamavi, "İnsanlar kötü yaşam koşullarından dolayı ve geçinemedikleri için kaçıyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

7 kişi öldü, onlarca kişi hala kayıp

Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 23 Nisan Cumartesi gecesi Trablusşam açıklarında batmasının ardından şu ana kadar 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 45 kişinin ise kurtarıldığı belirtilmişti.

Lübnan Kızılhaçı, olayın ardından batan teknede 60 kişinin bulunduğunu duyurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dün yaptığı açıklamada, teknede en az 84 kişinin bulunduğunu ve muhtemel kayıp sayısının da en az 30 olduğunu bildirmişti.

Başbakan Necib Mikati, tekne faciası nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, tekne kaptanının kaçmaya çalıştığını ancak orduya ait bir bota çarptığını ifade etmişti.

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Ekonomik Kriz, Lübnan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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