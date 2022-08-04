Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybedenler davanın "uluslararası mahkemelerde" görülmesini istiyor - Son Dakika
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Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybedenler davanın "uluslararası mahkemelerde" görülmesini istiyor

04.08.2022 20:13
Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybedenler davanın "uluslararası mahkemelerde" görülmesini istiyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasında yakınlarını kaybedenler, dava dosyasının uluslararası mahkemelere gönderilmesini talep ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasında yakınlarını kaybedenler, dava dosyasının uluslararası mahkemelere gönderilmesini talep ediyor.

Başkentteki Lübnan Adalet Sarayı önünde toplanan binlerce kişi patlamada hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını ve Lübnan bayrakları taşıyarak, Beyrut Limanı'na doğru yürüdü.

Kalabalık limana varmadan hemen önce patlamanın sembolü olan 50 yıllık tahıl silosu üçüncü kez yıkıldı. Buna rağmen Lübnanlılar anmanın gerçekleştiği noktada bir araya geldi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen törende, olayda hayatını kaybeden 220 kişinin tek tek isimleri okundu. Ardından patlamanın meydana geldiği saat olan 18.15'te sirenler çaldı.

Anmaya katılanlar, Lübnan hükümetinin şeffaf bir şekilde soruşturmayı gerçekleştirebilecek güçte olmadığını ve taleplerinin, dosyanın uluslararası mahkemeye taşınması olduğunu ifade etti.

İran ve Hizbullah karşıtı pankartlar taşıyan Maha Halebi, AA muhabirine şunları söyledi:

"Bugün Lübnan halkı olarak çok üzgünüz. Dünya tarihinin en büyük üçüncü patlamasına tanıklık ettik. Patlamada 220 kişi hayatını kaybetti. Kimin patlamadan sorumlu olduğunu biliyoruz ve bundan dolayı uluslararası mahkemenin soruşturmayı sürdürmesini talep ediyoruz.

Lübnan hükümeti, davanın yürümesine izin vermiyor. Failler yargı önüne getirilemiyor. Bu yüzden uluslararası topluma çağrımız dosyanın uluslararası mahkemeye götürülmesi ve faillerin kim olduğunun ortaya çıkarılmasıdır."

Patlamada asker oğlunu kaybeden acılı baba George Maaluf, "Herkesin gördüğü gibi büyük bir yıkım var. Hizbullah'a ait füze deposu patlatıldı ve hükümet ise duruma sadece bakmakla yetindi." dedi.

Limanda görevli kardeşini kaybeden Joe Abdun da "Hayatını kaybedenlerin aileleri olarak faillerin ortaya çıkarılması için dosyanın uluslararası mahkemeye sevk edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Abdun "Belki olayın üzerinden 4-5 yıl da geçse hiçbir sonuç elde edilmeyecek. Limanın patlamasına kimin sebebiyet verdiğinin ortaya çıkarılması için dosyanın Lübnan hükümetinden alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybedenler davanın 'uluslararası mahkemelerde' görülmesini istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyrut Limanı patlamasında yakınlarını kaybedenler davanın "uluslararası mahkemelerde" görülmesini istiyor - Son Dakika
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