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Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı - Son Dakika

Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı

03.11.2021 20:42
Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki sorunun, "diyalog" ve "Arapların ortak çıkarlarına öncelik verme" yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dışişleri Bakanı...

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesi ile Suudi Arabistan arasındaki sorunun, "diyalog" ve "Arapların ortak çıkarlarına öncelik verme" yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dışişleri Bakanı Buhabib'i, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili açıklamalarının ardından Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkeleriyle gerilen ilişkileri görüşmek üzere kabul etti.

Görüşmede Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinin Kardahi'nin açıklamaları üzerine ülkeden büyükelçiliklerini çekmeleri ve Lübnan büyükelçilerinin ülkelerini terk etmelerini istemelerinden doğan gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Buhabib, Avn'ın Lübnan'ın ortak tutumunun Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmanın gerekliliği yönünde olduğunu vurguladığını aktardı.

Lübnanlı Bakan, ilişkilerin herhangi bir bireysel tutumdan etkilenmemesi gerektiğini ve Lübnan devletinin bakış açısının belli olduğunu belirtti.

Lübnan ve Suudi Arabistan gibi iki kardeş ülke arasında boyutu ne olursa olsun bütün sorunların Arap Birliği'nin ilkelerine uygun olarak diyalog ve koordinasyon yoluyla çözülmesi gerektiğini düşündüklerini kaydeden Buhabib, "Hele ki bu sorun yetkili bir kişi veya kurumdan kaynaklanmıyorsa." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın içinden geçtiği zor koşullarda Arap kardeşlerinin yanında olmasını beklediğini belirten Buhabib, "Arap kardeşleriyle aralarında oluşacak herhangi bir mesafenin, kardeşler arasındaki dayanışma ve iş birliğine zarar veren olumsuz yansımaları olacaktır." dedi.

Buhabib, yaşananların "ortak Arap çıkarlarına öncelik verilerek" sona ermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

Ancak Kardahi'nin açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn 29 Ekim, Kuveyt ve BAE 30 Ekim, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı
Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı
Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı
Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Suudi Arabistan'ı aralarındaki sorunu diyalog yoluyla çözmeye çağırdı - Son Dakika


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