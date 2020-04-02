Lübnanlı Doktor Dandachli: "Salgın zamanı Türkiye'yi bırakıp gitmek vefasızlık olur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnanlı Doktor Dandachli: 'Salgın zamanı Türkiye'yi bırakıp gitmek vefasızlık olur' - Son Dakika

Lübnanlı Doktor Dandachli: "Salgın zamanı Türkiye'yi bırakıp gitmek vefasızlık olur"

6 saat önce

Gebze'de görev yapan Lübnanlı Dr. Ahmed Dandachli, "Bu memleketin ekmeğini yedim, bana çok emeği geçti.

Gebze'de görev yapan Lübnanlı Dr. Ahmed Dandachli, "Bu memleketin ekmeğini yedim, bana çok emeği geçti. Bu zor zamanlarda bırakıp gitmek ne aldığımız terbiyeye ne ahlakımıza ne de adetlerimize uygundur. Bu olağanüstü şartlarda bırakıp gitmek vefasızlıktır. Dayanışma ve milli ruh asıl böyle zamanlarda ortaya çıkar." dedi.

ABD Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında çalışmak üzere dünyadaki doktorlara yaptığı yüksek maaşlı iş teklifine sosyal medya üzerinden, "Bu olağanüstü şartlarda ülkeyi bırakıp gitmek vefasızlıktır. Dayanışma ve milli ruh asıl böyle zamanlarda ortaya çıkar." şeklindeki tepkisine destek yağan Lübnanlı Dr. Ahmed Dandachli, düşüncelerini AA ile paylaştı.

Türkiye'de bazı doktorların çalıştıkları hastanelerden istifa ederek Amerika'da çalışmak üzere başvuruda bulunmasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren Lübnanlı doktora destek yağdı. Gebze Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins Hastanesi Uluslararası Departmanında Sorumlu Hekim olarak çalışan Dr. Dandachli, ABD'ye gitmek isteyen doktorları "savaş zamanı istifa ederek cepheyi terk eden askerlere" benzetti.

2004 yılında henüz 18 yaşına girmeden Türkiye'ye geldiğini kaydeden Lübnan asıllı Dr. Ahmet El Dandachli, önce Türkçe kurslarına giderek dil öğrendiğini daha sonra da sınavlara hazırlanarak Ankara Hacettepe Üniversitesine Tıp Fakültesine girdiğini anlattı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşındığını söyleyen Dr. El Dandachli, "Fakülteyi birtakım sıkıntılardan dolayı yarım bıraktım. Bir süre çalıştıktan sonra tekrar geri döndüm ve tamamladım. Okul bittikten sonra İstanbul'a geldim. Özel bir hastanede bir süre çalıştıktan sonra şu anda görev yaptığım hastanede işe başladım ve yönetici pozisyonunda görevimi sürdürüyorum." dedi.

"Bu memleketin çok ekmeğini yedim"

Twitter'da "Bu memleketin ekmeğini yedim, en iyi okullarından bir tanesinde okudum. Amerika isterse ayda 20 bin dolar versin, bu zor zamanda burada parasız çalışırım daha iyi." şeklindeki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Dr. Dandachli, ABD'nin açıklamasına ve Türkiye'deki bazı çevrelere tepki göstermek istediğini dile getirdi.

"Çoğu insan yabancı olduğumu bilmeden yorum yaptı. Kendim hakikatten bu vatanın öz evladı gibi hissettim." diyen Dr. El Dandachli, şunları anlattı

"ABD Sağlık Bakanlığı, ABD'de çalışmak isteyen dünyadaki tüm sağlık çalışanlarının konsolosluklara başvuru yapabileceklerine dair bir açıklama yaptı. Bu haber, Türkiye'de duyulmadan önce Kanada'da yaşayan ağabeyimden duydum. Ağabeyim, 'İstersen başvur' önerisinde bulunmuştu. Fakat baştan beri kabul etmedim. Yanlış bir fikir olduğunu düşündüm. Aynı zamanda babam da bu konuda bana destek vererek Türkiye'den ayrılmamam gerektiğini söyledi. Ardından bu haber Türkiye'de duyulmaya başlandı bazı doktorların istifa ettiğini duydum. Açıkçası bu beni bayağı bir üzdü ve kızdırdı. Bu nedenle Twitter'da bir paylaşımda bulundum. Bu paylaşımımın amacı ABD'nin açıklamasına ve bazı insanların bu açıklamadan sonra istifa etmesine tepki amacı taşıyordu.

Bu paylaşımın bu kadar etkileşim alacağını hiç düşünmedim. Çünkü hem çok fazla kullanmıyorum hem de çok fazla takipçisi olan bir hesabım yok. Ama paylaşım hızlı bir şekilde yayıldı ve çok güzel tepkiler aldım. Çoğu insan benim yabancı olduğumu bilmeden yorum yaptı. Kendimi hakikatten bu vatanın öz evladı gibi hissettim. Bu beni çok duygulandırdı çok gururlandırdı. Ama aynı zaman da, 'Hocam Türkiye zor bir yer. Çok çalışırsınız ama para almazsınız. Gidin ne işiniz var burada.' şeklinde çok olumsuz tepkiler de aldım. Doğrusunu isterseniz bu yorumları çok da kale almadım. Çünkü bu memleketin çok ekmeğini yedim, bu memleketin bana çok emeği geçti.. Bu zor zamanlarda bırakıp gitmek ne aldığımız terbiyeye ne ahlakımıza ne de adetlerimize uygundur. Normal şartlar altında elbette isteyen istediği yere gidebilir. Bu çok anlaşılabilir bir şeydir. Ancak bu olağanüstü şartlarda bırakıp gitmek vefasızlıktır. Dayanışma ve milli ruh asıl böyle zamanlarda ortaya çıkar."

"Son anda cephe terk edilmez"

Dr. El Dandachli, şu anda virüsle mücadelede aktif olarak görev almadığını ancak ihtiyaç duyulması durumunda bu sahada görev almayı seve seve yerine getireceğini vurguladı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadelesini bir savaş durumu olarak nitelendiren Dr. El Dandachli, "Düşünsenize askersiniz ve yıllarca bu ülkede yaşıyorsunuz, maaş alıyorsunuz, sefasını sürüyorsunuz fakat savaş çıktığı anda istifa edip cepheyi bırakıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı şekilde biz de sağlıkçılar olarak da şu anda bir cephedeyiz. Asker gibi biz de cephedeyiz ve cephe bırakıp gidilmez. Cephede savaşılır. Şu anda çalıştığım özel hastanede yönetici olarak görev yapıyorum. Kovid-19 salgınıyla ilgili sürekli gelişmeleri takip ediyorum ve ekibimizle toplantılar halindeyiz ve sürekli daha iyi nasıl bu salgınla savaşabiliriz diye araştırma halindeyiz. Onlara eğitimler veriyoruz. Şu anda tanı ve tedavi yapmıyorum ama eğer ihtiyaç olursa sahaya inerim." şeklinde konuştu

Dr. El Dandachli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulusa sesleniş" konuşmasında başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nda söylediği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganının bu zor günlerde çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, sahip olduğu kaynaklardan en önemlisi kardeşlik duygusu. Bu duygu Türk halkı arasında çok yaygın. Ben, bunu Türkiye için çok önemli bir kaynak olarak değerlendiriyorum. Türkiye'de insanlar birbirine yardım etmeyi çok seviyor. İnsanların milli duyguları çok yüksek. Kardeşlik ve milli birlik duygusu çok önemli. Türkiye maddi ve manevi olarak kendi kendine yetebilecek bir ülke. Biz de maddi ve manevi olarak bu kampanyayı destekliyoruz."

Lübnanlı Doktor Dandachli: Salgın zamanı Türkiye'yi bırakıp gitmek vefasızlık olur

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:46 Kaynak: AA

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