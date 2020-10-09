Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, Şili'yi ağırladı. Uruguay maçı 2-1 kazanırken, Luis Suarez'den takım arkadaşı Fernando Muslera'ya özel bir mesaj gönderdi.
Luis Suarez, 39. dakikada Uruguay'ın ilk golünü penaltıdan kaydetti. Suarez, Şili maçında attığı golün ardından, kısa bir süre önce annesini kaybeden Fernando Muslera ve ailesine "Güçlü olun" sözleriyle başsağlığı mesajı gönderdi.
Maçı evinde canlı izleyen Fernando Muslera, Suarez'in bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından "Teşekkürler kardeşim" paylaşımı yaptı.
Öte yandan Diego Godin de sosyal medya hesabından Fernando Muslera'ya mesaj gönderdi.
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