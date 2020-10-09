Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı - Son Dakika

Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı

09.10.2020 10:50
Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı, System.String[]

Uruguay'ın dünyaca ünlü golcüsü Luis Suarez, Şili maçında attığı golü, kısa bir süre öncesini annesini kaybeden Fernando Muslera'ya adadı.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay, Şili'yi ağırladı. Uruguay maçı 2-1 kazanırken, Luis Suarez'den takım arkadaşı Fernando Muslera'ya özel bir mesaj gönderdi.

Luis Suarez, 39. dakikada Uruguay'ın ilk golünü penaltıdan kaydetti. Suarez, Şili maçında attığı golün ardından, kısa bir süre önce annesini kaybeden Fernando Muslera ve ailesine "Güçlü olun" sözleriyle başsağlığı mesajı gönderdi.

Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı

MUSLERA'DAN YANIT GELDİ

Maçı evinde canlı izleyen Fernando Muslera, Suarez'in bu hareketinin ardından sosyal medya hesabından "Teşekkürler kardeşim" paylaşımı yaptı.

Öte yandan Diego Godin de sosyal medya hesabından Fernando Muslera'ya mesaj gönderdi.

Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı
Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı

Fernando Muslera, Luis Suarez, Uruguay, Şili, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Luis Suarez, Şili'ye attığı golü Fernando Muslera'ya adadı - Son Dakika Spor

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