Son Dakika Haberleri: Lüks otomobile çarptı, motosikletini bırakıp kaçtı

Lüks otomobile çarptı, motosikletini bırakıp kaçtı

8 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Lüks otomobile çarptı, motosikletini bırakıp kaçtı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada sürücü, motosikletini bırakarak olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası alınamayan siyah renkli bir motosiklet ile 72 EC 985 otomobil ile çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü motosikletini bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili inceleme sürerken polis, motosiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:21 Kaynak: İHA
Gercüş, Batman, 3. Sayfa
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