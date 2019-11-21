Son Dakika Haberleri: Lüksemburg: AB Filistin'i devlet olarak tanımalı
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Lüksemburg: AB Filistin'i devlet olarak tanımalı

6 saat önce

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD’nin İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimlerine destek verdiğini açıklamasının ardından AB’nin Filistin devletini tanımasını gerektiğini söyledi.

Lüksemburg: AB Filistin'i devlet olarak tanımalı, System.String[]

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD'nin İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerine destek verdiğini açıklamasının ardından AB'nin Filistin devletini tanımasını gerektiğini söyledi.


Asselborn, "Filistin'i devlet olarak tanımak ne bir iyilik ne de sınırsız yetki vermek, sadece Filistin halkının kendi devletiyle ilgili haklarını tanımak anlamına geliyor. Bu İsrail karşıtı bir tavır anlamına da gelmiyor" dedi.

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Avrupa Birliği, Lüksemburg, Filistin, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:34 
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