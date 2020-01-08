Lüleburgaz'da sokak köpeklerine 1.7 ton mama dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da sokak köpeklerine 1.7 ton mama dağıtıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'da sokak köpeklerine 1.7 ton mama dağıtıldı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte yürüttüğü "Sevgi Hareketi" projesi kapsamında hayvan bakım evindeki sokak hayvanları için 1.7 ton mama toplandı.

Lüleburgaz'da sokak köpeklerine 1.7 ton mama dağıtıldı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin Lüleburgaz Belediyesi ile birlikte yürüttüğü "Sevgi Hareketi" projesi kapsamında hayvan bakım evindeki sokak hayvanları için 1.7 ton mama toplandı.


39 Burda AVM ile Lüleburgaz Belediyesinin sokak hayvanları için başlattığı "Sevgi Hareketi" kampanyası çığ gibi büyüdü. Kampanya kapsamında bugüne kadar 2 tondan fazla mama toplanırken, kampanyanın ikinci aşamasında toplanan 1.7 ton mamanın sokak hayvanlarına dağıtımına parça parça başlandı. Bu kapsamda Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan, ilkokul çocuklarıyla birlikte belediyenin hayvan bakım evine giderek köpekleri besledi.


"Umarım faydamız olur"


AVM Müdürü Kabacan, Lüleburgazlıların ve Trakya'nın diğer bölgelerinden gelen ziyaretçilerin katkılarıyla 2.5 tondan fazla mama topladıklarını kaydederek, "Toplamda 4 buçuk aylık bir etkinliğimiz oldu. Burada bir farkındalık yaparak sosyal sorumluluk projesi yapmaya çalıştık. Toplamda 2.5 tondan fazla mama toplayıp verdik. Lüleburgaz ve bölge ziyaretçilerimizin katkılarıyla topladık. Bu kampanyanın belli aşamasını kaydettiğimizi öğrendik ama belediye başkanımız bundan daha fazlasının burada olduğunu söylediği için büyük ihtimal kampanyamıza devam edeceğiz" dedi.


Kabacan, Lüleburgaz Belediyesine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, "Bugün çocuklarımızla birlikte katkıda bulunmaya çalıştık. Ne kadar hayvana dokunabildiysek, çocukları ne kadar hayvanlarla biraraya getirebildiysek bizim için ne mutlu. İnşallah umarım bundan sonra daha ciddi anlamda Lüleburgaz'a faydalarımız olur" diye konuştu.


"Sevgilerini artırmak istiyoruz"


Kaymakam Kaya ise, sokak hayvanlarıyla birlikte aynı doğayı paylaştıklarını belirterek, "Çocukların hayvan sevgisini ve sokak köpeklerine olan sevgilerini artırmak istiyoruz. Aynı zamanda alışveriş merkezimizle belediyenin yaptığı kampanya vardı. Bu kampanya kapsamında toplanan mamaların dağıtımını yapmış olduk" diye konuştu.


Etkinliğe çocukların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle mutlu olduğunu belirten Başkan Gerenli de, "Bugün ben de çok mutlu oldum. 39 Burda AVM yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları faaliyetlerle kentimizde farkındalığı artırdılar. Şu çok önemli. Hep beraber yaşıyoruz, dünya hepimizin. Dünya sadece insanlara ait değil. Onlar bizim yaşam paydaşlarımız. Onlarla birlikte yaşamak için bence onları sevmeli, onları aç bırakmamalı ve onlara iyi davranmalıyız. Böylece ileride birlikte yaşamaya devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, "Bir insan, hayvanları ve doğayı seviyorsa insanları da seviyordur. Bu nedenle hayvanlara karşı davranışlar küçük yaşta kazanılıyor. Çocuklar yavru köpeklerle çok mutluydu. Bu yaşta kazanılan hayvan sevgisi onlarda kalıcı oluyor. Ömür boyu devam edecek. En azından doğaya ve canlılara zarar vermemeyi öğrenecekler" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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