Lüleburgaz Devlet Hastanesi haziran sonunda açılacak - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı hızla devam eden 300 yataklı yeni Lüleburgaz Devlet Hastanesinin haziran sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de olduğu gibi kentte de sağlığa yapılan yatırımların artarak devam ettiğini belirtti.

Sağlık alanında yapılan yatırımları önemsediklerini ifade eden Bilgin, dünyada yaşanan koronovirüs salgını sebebiyle Türkiye'de de sağlık yatırımları ve ekipmanlarına olan ihtiyacın birinci öncelik olduğunu kaydetti.

Şehir hastanelerinin bu zorlu süreçte peş peşe açıldığını bildiren Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"300 yataklı yeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi haziran sonunda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, milletvekili Selahattin Minsolmaz'a, emeği ve katkısı olanlara şükranlarımı sunarım."