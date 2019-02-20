Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Alagöz ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Alagöz ailesini ziyaret etti.



Atilla beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesinde yaşayan Alagöz ailesini ziyaretinde söz konusu mahallede yaşayan kadınlarla da bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatan Atilla, kadınlara belediyenin kadın istihdamına yönelik açtığı kurslardan faydalanmaları çağrısında bulundu.



Atilla, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı başörtüleri kadınlara hediye etti. Kadınlar gösterilen ilgiden ve ziyaretten dolayı Atilla'ya teşekkür etti.

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