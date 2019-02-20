Son Dakika Haberleri: Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti

Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti

8 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Alagöz ailesini ziyaret etti.

Lütfiye Atilla'dan Aile Ziyareti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Alagöz ailesini ziyaret etti.

Atilla beraberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesinde yaşayan Alagöz ailesini ziyaretinde söz konusu mahallede yaşayan kadınlarla da bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını anlatan Atilla, kadınlara belediyenin kadın istihdamına yönelik açtığı kurslardan faydalanmaları çağrısında bulundu.

Atilla, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı başörtüleri kadınlara hediye etti. Kadınlar gösterilen ilgiden ve ziyaretten dolayı Atilla'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:27 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alagöz, Diyarbakır, Güncel
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