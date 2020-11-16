Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına boks ve kick boks federasyonlarından tepki - Son Dakika

Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına boks ve kick boks federasyonlarından tepki

16.11.2020 16:48
Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına boks ve kick boks federasyonlarından tepki, System.String[]

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: Aşağılayıcı tweet camiamızı üzmüştürTürkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Yaptığınız hatayı düzeltinizErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boks ve kick boks ile ilgilenen kişileri...

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: Aşağılayıcı tweet camiamızı üzmüştür

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Yaptığınız hatayı düzeltiniz

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boks ve kick boks ile ilgilenen kişileri hedef aldığı paylaşımına Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten tepki geldi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan iki başkan, "Sayın Milletvekili Lütfü Türkkan'nın kick boks ve boks camiasından özür dilemesini bekliyoruz" çağrısı yaptı."Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kick boks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin" şeklinde tweet atan Lütfü Türkkan'a, federasyon başkanlarından tepki geldi. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kick boks ailesi olarak söz konusu tweetten dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını vurgulayarak, "Sayın Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada horoz dövüşünü kick boks ve boks sporunu benzetmesi bizi derinden üzmüştür. Çünkü biz ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi elimizden geldiği kadar yapmaktayız. Birçok sporcumuz milli sporcudur ve uluslararası arenada derece yapmıştır. Ayrıca ülkemizin her yerinde 81 ilde ve ilçelerinde kick boks sporu bütün spor salonlarında Bakanlığımızın bize tahsis etmiş olduğu yerlerde ve birçok değişik tesislerde kick boks sporu yapılmakta. 5 bin antrenör, 4 bin hakem ve birçok sporcusu olan büyük bir camiayız. Sayın Lütfü Türkkan Bey'in bizi aşağılayıcı bir şekilde attığı tweet camiamızı üzmüştür. Biz Lütfü Türkkan Bey'den kick boks ve boks camiasından ayrıca spor camiasından özür dilemesini bekliyoruz. Çünkü biz ülkemizin İstiklal Marşı'nı okutmak için, milli formamızı giyip şanla şerefle mücadele eden sporcu evlatlar yetiştiriyoruz. Herkese spor yaptırıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki Türkiye Kick Boks Federasyonu diğer spor federasyonlarının olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlıdır ve kick boks branşı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınmış spor dalları arasına alınmıştır. Üniversite oyunları, okul sporlarında vardır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde de yer almaktadır. Ben şunu özellikle belirtiyorum; Sayın Milletvekili Lütfü Türkkan kick boks camiasından özür dileyiniz" dedi.BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ: YAPTIĞINIZ HATAYI DÜZELTİNİZ

Lütfü Türkkan'ın açıklamasının boks camiasını derinden üzdüğünü belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de, "Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın Twitter üzerinden yaptığı talihsiz açıklama camiamızı derinden üzmüştür. Boks ve kick boks sporu ile horoz dövüşünü benzetme yaparak yaptığı talihsiz açıklama ile şanlı bayrağımızı göndere çektiren, ay-yıldızlı formasını kanının son damlasına kadar terleten bu ülkenin evlatlarını derinden yaralamıştır. Sayın Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bu büyük camiaya sarf ettiği sözler amacının dışına çıkmış. Yaptığı hatayı düzeltmesini ve başta boks ve kick boks camiası olmak üzere tüm spor camiasından özür dilemesini bekliyoruz" diye konuştu.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lütfü Türkkan'ın açıklamalarına boks ve kick boks federasyonlarından tepki - Son Dakika Spor


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