Mabel Matiz'den Çeşme'de konser
1 saat önce
ŞARKICI Mabel Matiz, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranlarıyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:35 Kaynak: DHA
ŞARKICI Mabel Matiz
, İzmir
'in Çeşme
ilçesinde hayranlarıyla buluştu.
Çeşme'deki açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu, farklı müzik tarzı ile dikkat çeken Mabel Matiz oldu. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
'nu dolduran dinleyiciler, Matiz'in şarkılarına eşlik etti. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz, müziği ve bu alanda üretmeyi çok sevdiğini söyledi. Repertuvarına aldığı şarkıları ve performansıyla büyük beğeni toplayan Matiz, 2 saat sahnede kaldı. Matiz'i izleyenler arasında, futbolcu Sabri Sarıoğlu
ile şarkıcı Melek Mosso
da yer aldı.
Sanatçı Meltem Cumbul, İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki gösterdi İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti Harbiye'de konser veren Linet, oryantal şovuyla hayranlarından tam not aldı