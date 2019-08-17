Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz'den Çeşme'de konser
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Mabel Matiz'den Çeşme'de konser

1 saat önce

ŞARKICI Mabel Matiz, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

Mabel Matiz'den Çeşme'de konser, System.String[]
ŞARKICI Mabel Matiz, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranlarıyla buluştu.
Çeşme'deki açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu, farklı müzik tarzı ile dikkat çeken Mabel Matiz oldu. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran dinleyiciler, Matiz'in şarkılarına eşlik etti. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz, müziği ve bu alanda üretmeyi çok sevdiğini söyledi. Repertuvarına aldığı şarkıları ve performansıyla büyük beğeni toplayan Matiz, 2 saat sahnede kaldı. Matiz'i izleyenler arasında, futbolcu Sabri Sarıoğlu ile şarkıcı Melek Mosso da yer aldı.


Mabel Matiz, İzmir, Çeşme, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:35 Kaynak: DHA
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