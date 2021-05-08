Maç çıkışı ortalık savaş alanına döndü! Polisle çatışmaya giren taraftarlar plastik mermi ve cop yedi

Afrika ülkelerinden Tunus Ligi'nde Esperance Tunis ve Club Africain arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitti, karşılaşmanın sonrasında yaşananlar dünya basınında yer buldu.

Polisin bir taraftarı gözaltına almak istemesi sonucu şiddet uygulamasının ardından bazı taraftarlar olaya müdahale ederek arkadaşlarını kurtarmak istedi ve ardından polise saldırdı. Polis de plastik mermiyle karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.

GALATASARAY'LA OYNAMIŞLARDI

Hatırlanacağı üzere Club Africain iki sene önce Galatasaray ile bir hazırlık maçı yapmıştı. O karşılaşmada Tunus ekibinin futbolcuları Sarı-Kırmızılılara çok sert fauller yapmış, tribünler karışmıştı. Futbolun bir hayli gergin yaşandığı ülke, yine gündemde yer etti.