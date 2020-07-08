Macar fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru - Son Dakika

Macar fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru

- Macar fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru Başkent'te tarım ve hayvancılığı geliştirmek için projeler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Macar Fiğ Tohumu" desteği için ön kayıt başvuruları tamamlandı.

- Macar fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru

Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek

ANKARA - Başkent'te tarım ve hayvancılığı geliştirmek için projeler üreten Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Macar Fiğ Tohumu" desteği için ön kayıt başvuruları tamamlandı. Rekor başvurunun yaşandığı ön kayıtların ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuruda bulunan toplam 5 bin çiftçiye sonbaharda 900 bin kilogram "Macar Fiği Tohumu" dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te tarım ve hayvancılığı destekleme ve geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal kalkınmayı önceleyerek yerli üreticinin ekonomik yönden desteklenmesini amaçlayan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Macar Fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru kırıldı.

5 bin çiftçi başvurdu

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi ödemeli yapılacak Macar Fiğ tohumu desteği için 5 bin çiftçi ön kayıt başvurusunda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvurular tamamlanırken, toplam 900 bin kilogram Macar Fiği tohumu sonbaharda başvuru yapan çiftçilere dağıtılacak.

100 bin dekar alanda ekim

En az 5 dekar en fazla 20 dekar tapulu arazisi olan çiftçilere dağıtılacak olan Macar Fiği tohumu ile toplamda 100 bin dekarlık alanda ekim gerçekleştirilecek.

İlk kez bu yıl 25 ilçenin tamamından rekor başvuru aldıklarına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sene için Ankara'nın 25 ilçesinde Macar Fiği tohumu desteklemesiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan kayıtlarla beraber mal alımlarını yapıyoruz. Tohum desteği için toplam 5 bin kişilik başvuru gerçekleşti. 900 bin kilogram Macar Fiği tohumu desteği vereceğiz. Yaklaşık 100 bin dekarlık bir alanda ekim gerçekleştireceğiz. Tohumları eylül ayı sonu itibarıyla üreticilere ulaştıracağız. Bu sene için Ankara ve Türkiye'de rekor bir başvuru gerçekleşti. Gördük ki üreticilerimizin buna ihtiyacı var. Çiftçimizin bize yaptığı başvuruların hepsinin değerlendirilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'tan talimat aldık. Çiftçilerimizin yaptığı tüm başvuruları desteklemeye devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi bu yıl ayrıca Atatürk Orman Çiftliği arazisine ektiği Macar Fiği tohumunun ilk hasadını da gerçekleştirdi. Hasat sonrası elde edilen yemlik balyalar ve Macar Fiği tohumu da Başkentli çiftçilere dağıtılacak.

Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Macar fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Macar fiğ tohumu desteği için başvuru rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]