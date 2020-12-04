Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu - Son Dakika

Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu

04.12.2020 15:25
Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu, System.String[]

Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki yasa dışı seks partisinin düzenlendiği mekanın görüntüleri yayınlandı.

Macaristan anayasasında eşcinsel evlilikleri yasaklayan değişikliğin mimarı olan, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki yasa dışı seks partisinin düzenlendiği mekanın görüntüleri yayınlandı. Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, " Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacılar da katıldı" iddiasında bulundu.

Avrupa'da yasadışı seks dalgası büyüyor. Avrupa'da eşcinsel evliliklere karşı olan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Jozsef Szajer'ın Brüksel'deki bir eşcinsel barın üzerinde düzenlenen yasa dışı seks partisine katılması sonrası siyasi krize yol açan grup seks partinin yapıldığı yer görüntülendi.  Partinin organizatörü David Manzheley'in o geceyle ilgili açıklamaları ise Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

"AVRUPA ÜLKESİNDEN ÇOĞU POLİTİKACI PARTİYE KATILDI"

Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, geçtiğimiz cuma günü Avrupa Parlamentosu (AP) Szajer'ın istifasıyla sonuçlanan Brüksel'deki apartman dairesinde düzenlenen yasadışı seks partisine yönelik polis baskınının partinin bir parçası sanıldığını söyledi.Seks partisinin ülkede yasal olduğunu belirten Manzheley, "Partinin basılma nedeni koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılmış olabileceğidir" dedi. Partinin organizatörü Manzheley yaptığı açıklamada, "Polonya, Macaristan, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya ve Ukrayna'dan politikacılar da katıldı" iddiasında bulundu.

MACAR BAŞBAKAN ORBAN'DAN TEPKİ

Seks partisi skandalının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban AP Milletvekili Szajer'a tepki göstererek, "Eylemleri savunulamaz" açıklamasında bulundu.Szajer'in üyesi olduğu Fidesz partisinden de özür dilediği ifade edildi.


- Belçika
Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu
Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu
Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu

Avrupa Parlamentosu, Milletvekili, Eşcinsellik, Brüksel, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Macar milletvekilinin basıldığı yasa dışı seks partisinin organizatörü konuştu - Son Dakika Dünya


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