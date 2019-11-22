Son Dakika Haberleri: Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası"
Son Dakika Magazin Macaristan'da 'Budapeşte Türk Filmleri Haftası' - Son Dakika Magazin

Macaristan'da "Budapeşte Türk Filmleri Haftası"

6 saat önce

Macaristan'da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, 27 Kasım'a kadar Organize İşler 2, Annemin Yarası, Kuklalı Köşk: Hırsız Var, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Hokkabaz, Dedemin İnsanları ve Tatlım Tatlım filmleri gösterilecek.

Macaristan'da

Macaristan'da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, 27 Kasım'a kadar Organize İşler 2, Annemin Yarası, Kuklalı Köşk: Hırsız Var, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Hokkabaz, Dedemin İnsanları ve Tatlım Tatlım filmleri gösterilecek.


Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in onur konuğu olarak katılacağı etkinlik kapsamında, izleyicilerle Türk sineması hakkında söyleşiler yapılacağı ve yıl sonuna kadar birçok yerli yapımın Macaristan, Lübnan, Bosna Hersek, Avusturya, Fas, İtalya, Romanya ve Kazakistan'da seyircilerin beğenisine sunulacak.


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Macaristan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:33 
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